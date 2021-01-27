Як зменшити вагу валізи: ефективні поради працівника аеропорту

Вантажник аеропорту розповів про прості способи, які допоможуть зменшити вагу валізи та не переплачувати за багаж.
Насамперед чоловік рекомендує добре подумати над тим, чи дійсно вам знадобиться та чи інша річ. Про це повідомляє видання "Daily Express".
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Якщо ви складаєте речі й сумніваєтеся, брати щось чи ні, краще не беріть, – каже працівник аеропорту.
Також він порадив пасажирам не здавати в багажне відділення предмети першої необхідності, на випадок, якщо валіза або дорожня сумка раптом загубиться. Вантажник закликає не класти туди ті речі, без яких ви не зможете прожити хоча б тиждень: ключі, ліки, ноутбук та телефон.
Як зменшити вагу валізи / 1news.com.ua
До речі, зараз більшість авіакомпаній встановили обмеження на вагу багажу для пасажирів. За порушення цих норм передбачена додаткова плата. Наприклад, з пасажирів Ryanair можуть стягувати до 396 гривень за додатковий кілограм, якщо з'ясується, що їх валіза важить більш як 20 кілограмів.
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