Як не переплатити в Парижі: українська блогерка розповіла секрети про готель і транспорт

Париж багатьом здається знайомим ще до першої подорожі, проте на місці романтика швидко змінюється практичними запитаннями. Перед тим, як відправитися в це красиве місто, варто знати, як пересуватися містом, де жити і як не витратити зайвого.

Україномовний гід Парижа Анастасія Белінська поділилася простими, але важливими порадами для туристів у своєму інстаграмі. Саме вони допоможуть уникнути типових туристичних помилок. Такі дрібниці як транспорт чи етикет в кафе – можуть суттєво вплинути на враження від поїздки.

Читайте також Професійний мандрівник, що подорожує світом, ніколи не забуває про ці 2 речі у валізі

Що треба знати туристам про Париж?

Не платіть 22 євро за туристичний автобус

Замість дорогого екскурсійного транспорту, можна скористатися звичайним міським автобусом, який коштує 2,50 євро.

Автобусна лінія №69 – це популярний маршрут Парижу, який проходить через центр міста від Ейфелевої вежі до кладовища Пер-Лазеш, проїжджаючи такі визначні місця, як Лувр, Нотр-Дам, Бастилію та Музей д’Орсе. Це чудовий бюджетний варіант для огляду пам’яток, який працює щодня з самого ранку до пізнього вечора.

Завантажте Citymapper

Цей додаток для метро здатен зробити поїздку значно легшою. Він показує де виходити та на яку сторону переходити, і навіть у який вагон сісти.

Не ловіть таксі на вулиці

Таксі у Парижі дороге. Іноді для туристів може бути навіть неприємно дорожчим. Саме тому краще скористатися сервісом Uber у додатку, де одразу видно фіксовану вартість поїздки.

Ніколи не сідайте самі за столик

За словами Анастасії, у Парижі заведено чекати, поки вас запросять до столика. Тому самостійно не варто сідати, навіть якщо ви бачите місце.

Вибір готелю

Мандрівників чекає багато клопотів перед подорожжю, однак вибір готелю – один з ключових моментів підготовки. За словами блогерки, комфортними для проживання є четвертий, шостий та сьомий райони міста.

Чому Париж 5 років поспіль – найпривабливіше місто?

Париж вп’яте поспіль очолив рейтинг зі 100 найкращих туристичних напрямків, завдяки розвиненій туристичній інфраструктурі та культурному життю, пише Travel + Leisure. У 2025 році французьку столицю відвідали понад 18 мільйонів туристів. Додатковий інтерес у туристів викликало повторне відкриття Собору Паризької Богоматері, яке стало однією з ключових подій року.

Що ще варто прочитати?