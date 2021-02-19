Як влаштувати активний зимовий вікенд для дітей: ідеї спільного відпочинку

Вихідні – ідеальний час для сім'ї. Займіться активними видами спорту, прогуляйтеся з дітлахами чи вирушайте вивчати цікаві локації країни.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує вам цікаві ідеї для спільного відпочинку з дітьми.

Читайте також Де в лютому покататися на лижах: найкращі гірськолижні курорти України

Влаштуйте екскурсію в "Долину страусів"

Взимку з дитиною можна відвідати Ясногородську страусину ферму, що розкинулася на площі, яка становить два десятки гектари. Найбільший в Україні, унікальний комплекс знаходиться на Київщині. Страусів тут більше як дві сотні.



Екскурсія в "Долину страусів" / sofia-tour.com

Покататися на ковзанах

Майже у кожному місті України споруджена ковзанка просто неба. Найбільший вибір відкритих ковзанок – у Києві: біля Офісу президента, в Roshen Winter Village, Osocor Winter Residence, на ВДНГ, біля Палацу Україна та на Контрактовій площі.



Osocor Winter Residence / osocor.com.ua

Поганяти на льодомобілях

Льодова арена "Айс Холл" розташована в ТРЦ "Дафі" у Харкові. Мабуть, єдине місце в Україні, де можна покататися на льодомобілях. Це веселий атракціон, що дає можливість влаштувати перегони на льоду і зіграти в льодобол. На вибір тут пропонують 4 двомісних льодомобілі та 6 одномісних машин. Вашим дітям точно буде до вподоби.



Льодова арена "Айс Холл" у Харкові / amazing-ukraine.com

Поїхати в Ізкі

Одним із найавтентичніших місць Закарпаття є село Ізкі. Тут все максимально наближене до природи, звичайного сільського життя. На території розташовано кілька дерев'яних будинків, а також є лижні траси з підіймачами. Тут можна весело провести час з дітлахами катаючись на санях чи кінських упряжках. Оскільки село віддалене від шумного туристичного центру – просто насолоджуйтеся спокійною атмосферою.



Екокурорт Ізкі / ecohotels.in.ua

Покататися на сноутюбах

Декілька цікавих місць розташовані на Львівщині. Наприклад, Їжак парк – один із найбільших тюбінг-парків України в селі Новосілки. Він має 15 спускових доріжок для дітей й дорослих, і одну стометрову для малюків 2 – 5 років.

Також є Dream Park "Покатушки на плюшках", який розташований неподалік питного озера за санаторієм "Карпати" у Трускавці. Розвага доступна як для дітей, так і для дорослих.



Їжак парк / izhakpark.lviv.ua

Цікаво Куди поїхати в лютому в Україні: 5 цікавих ідей для автомобільної мандрівки

Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAROQ, яка провезе вас у будь-якому місці. Її особливою рисою є OFF ROAD – режим водіння, який перемикає всі допоміжні асистенти на позашляховий режим і вмикає повний привід. Також ця модель має АСС – адаптивний круїз-контроль, що підтримує безпечну дистанцію до автомобіля, який рухається попереду на заданій швидкості, контролює роботу двигуна, прискорює або уповільнює авто за потреби. Дуже зручно, що система об'єднує в собі систему круїз-контролю та контролер відстані на основі радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

Детальніше про авто SKODA KAROQ дивіться у тест-драйві:

Вдалих вихідних!