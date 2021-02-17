Останній місяць зими – один із найбільш вдалих періодів для відвідування популярних гірськолижних курортів України. Адже новорічно-різдвяний ажіотаж вже минув і охочі покататися на лижах можуть зробити це без перешкод.

Travel24 за підтримки SKODA KODIAQ підготував добірку курортів України, де можна спробувати цей екстремальний вид відпочинку у лютому.

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Буковель

Найрозвиненіший по інфраструктурі гірськолижний курорт українських Карпат, який порівнюють з європейськими, так само як і ціни. Розташований в селищі Поляниця Івано-Франківської області, на висоті 850 – 1372 метрів над рівнем моря.



Тут 3 обкатаних гори, 46 спусків загальною протяжністю близько 60 кілометрів, 16 підіймачів, траси будь-якого виду складності, скі паси, тюбінг, спа комплекс "VodaClub", де можна порелаксувати просто неба та багато іншого.



Катання на лижах у Буковелі / naszwybir.pl

Славське

Традиційна альтернатива Буковелю. Курорт розташований всього за 135 кілометрів від Львова. Найвідоміший лижний комплекс на цьому курорті – на горі Тростян (1232 метри), її схили різної довжини й складності. Тут усього 11 трас різної складності та 7 бугельних підіймачів. Також популярна гора Погар, призначена в основному для нічних катань і фристайлу.

Драгобрат

Це одне з найбільш важкодоступних місць: потрібно спочатку доїхати до Ясіні, а потім піднятися в гору 17 кілометрів на сам Драгобрат. Тут розташована найвисокогірніша гірськолижна база України, яка розташована 1400 метрів над рівнем моря. На Драгобраті майже 20 трас різного рівня складності, розвинена інфраструктура і роздолля для тих, хто любить і вміє кататися.



Відпочинок на Драгобраті / vsevgory.com

Мигово

Курорт відносно молодий, але вже популярний і вважається перлиною Буковини. Це невелике село розташоване на північно-східних схилах Покутсько- Буковинських Карпат. Середня висота – 505 метрів над рівнем моря. Воно має у своєму розпорядженні кілька трас в районі гір Мала Кичера і Стіжок. Є траса для початківців та сноутюби.

Волосянка

Один з найсучасніших курортів на західній Україні у Львівській області. У Волосянці 11 основних трас на Зворінці, котрі плавно переходять на Високий Верх, до гірськолижного комплексу "Захар Беркут". Основна визначна пам'ятка курорту – найдовший крісельний підіймач в Україні – 2710 метри. Загальна довжина трас – 9 кілометрів: 6 синіх для новачків, 4 червоних і 1 чорна екстремальна траса.

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Чим дістатися?

Найкращим варіантом буде SKODA KODIAQ, у якій ви з легкістю зможете вмістити 7 осіб. Ця модель має систему допомоги при маневруванні – Manouevre Assist, вона дозволить вам уникнути небезпечних ситуацій при здійсненні паркування заднім ходом. Не менш важливим в зимовій подорожі є те, що модель обладнана повністю світлодіодними фарами. Також є Auto Light Assist – система автоматичного управління світлом (керує включенням та вимиканням дальнього світла).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

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Приємної мандрівки!