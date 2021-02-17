Последний месяц зимы – один из самых удачных периодов для посещения популярных горнолыжных курортов Украины. Ведь новогодне-рождественский ажиотаж уже прошел и желающие покататься на лыжах могут сделать это беспрепятственно.

Travel24 при поддержке SKODA KODIAQ подготовил подборку курортов Украины, где можно попробовать этот экстремальный вид отдыха в феврале.

Читайте также Что взять с собой на горнолыжный курорт: полезные советы

Буковель

Самый развитый по инфраструктуре горнолыжный курорт украинских Карпат, который сравнивают с европейскими, так же как и цены. Расположен в поселке Поляница Ивано-Франковской области, на высоте 850 – 1372 метров над уровнем моря.

Здесь 3 обкатанных горы, 46 спусков общей протяженностью около 60 километров, 16 подъемников, трассы любого вида сложности, ски пасы, тюбинг, спа комплекс "VodaClub", где можно порелаксировать под открытым небом и многое другое.



Катание на лыжах в Буковеле / naszwybir.pl

Славское

Традиционная альтернатива Буковеля. Курорт расположен всего в 135 километрах от Львова. Самый известный лыжный комплекс на этом курорте – на горе Тростян (1232 метра), ее склоны различной длины и сложности. Здесь всего 11 трасс различной сложности и 7 бугельных подъемников. Также популярна гора Погар, предназначена в основном для ночных катаний и фристайла.

Драгобрат

Это одно из самых труднодоступных мест: нужно сначала доехать до Ясиня, а затем подняться в гору 17 километров на сам Драгобрат. Здесь расположена самая высокогорная горнолыжная база Украины, расположенная 1400 метров над уровнем моря. На Драгобрате почти 20 трасс разного уровня сложности, развитая инфраструктура и раздолье для тех, кто любит и умеет кататься.



Отдых на Драгобрате / vsevgory.com

Мигово

Курорт относительно молодой, но уже популярный и считается жемчужиной Буковины. Это небольшое село расположено на северо-восточных склонах Покутско-Буковинских Карпат. Средняя высота – 505 метров над уровнем моря. Оно имеет в своем распоряжении несколько трасс в районе гор Малая Кичера и Стожок. Есть трасса для начинающих и сноутюбы.

Волосянка

Один из самых современных курортов на западной Украине во Львовской области. В Волосянке 11 основных трасс на Зворинце, которые плавно переходят на Высокий Верх, к горнолыжному комплексу "Захар Беркут". Основная достопримечательность курорта – самый длинный кресельный подъемник в Украине – 2710 метра. Общая длина трасс – 9 километров: 6 синих для новичков, 4 красных и 1 черная экстремальная трасса.

Интересно Куда поехать в феврале в Украине: 5 интересных идей для автомобильного путешествия

Чем добраться?

Лучшим вариантом будет SKODA KODIAQ, в которой вы с легкостью сможете вместить 7 человек. Эта модель имеет систему помощи при маневрировании – Manouevre Assist, она позволит вам избежать опасных ситуаций при осуществлении парковки задним ходом. Не менее важным в зимнем путешествии является то, что модель оборудована полностью светодиодными фарами. Также есть Auto Light Assist – система автоматического управления светом (управляет включением и выключением дальнего света).



SKODA KODIAQ / skoda-auto.ua

Подробнее об авто SKODA KODIAQ смотрите в тест-драйве:

Приятного путешествия!