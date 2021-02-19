Вихідні – ідеальний час для сім'ї. Займіться активними видами спорту, прогуляйтеся з дітлахами чи вирушайте вивчати цікаві локації країни.

Travel24 за підтримки SKODA KAROQ пропонує вам цікаві ідеї для спільного відпочинку з дітьми.

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Влаштуйте екскурсію в "Долину страусів"

Взимку з дитиною можна відвідати Ясногородську страусину ферму, що розкинулася на площі, яка становить два десятки гектари. Найбільший в Україні, унікальний комплекс знаходиться на Київщині. Страусів тут більше як дві сотні.



Екскурсія в "Долину страусів" / sofia-tour.com

Покататися на ковзанах

Майже у кожному місті України споруджена ковзанка просто неба. Найбільший вибір відкритих ковзанок – у Києві: біля Офісу президента, в Roshen Winter Village, Osocor Winter Residence, на ВДНГ, біля Палацу Україна та на Контрактовій площі.



Osocor Winter Residence / osocor.com.ua

Поганяти на льодомобілях