Выходные – идеальное время для семьи. Займитесь активными видами спорта, прогуляйтесь с детьми или отправляйтесь изучать интересные локации страны.

Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает интересные идеи для совместного отдыха с детьми.

Читайте также Где в феврале покататься на лыжах: лучшие горнолыжные курорты Украины

Устройте экскурсию в "Долину страусов"

Зимой с ребенком можно посетить Ясногородскую страусиную ферму, которая раскинулась на площади, составляющей два десятка гектаров. Крупнейший в Украине, уникальный комплекс находится на Киевщине. Страусов здесь больше двухсот.



​Экскурсия в "Долину страусов" / sofia-tour.com

Покататься на коньках

Почти в каждом городе Украины сооружен каток под открытым небом. Самый большой выбор открытых катков – в Киеве: у Офиса президента, Roshen Winter Village, Osocor Winter Residence, на ВДНХ, возле Дворца Украина и на Контрактовой площади.



Osocor Winter Residence / osocor.com.ua

Погонять на льодомобилях

Ледовая арена "Айс Холл" расположена в ТРЦ "Дафи" в Харькове. Пожалуй, единственное место в Украине, где можно покататься на льодомобилях. Это веселый аттракцион, который дает возможность устроить гонки на льду и сыграть в льодобол. На выбор здесь предлагают 4 двухместных льодомобили и 6 одноместных машин. Вашим детям точно придется по вкусу.