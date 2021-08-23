Унікальна архітектурна перлина збудована у 1960-х роках за проєктом Людвіга Міса ван дер Рое. Нова галерея має стати місцем критичного осмислення мистецтва XX століття.

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Завершилась реконструкція Національної галереї у Берліні

22 серпня модерністська перлина Національна галерея у Берліні стала доступною для туристів та жителів міста. Створена у XX столітті будівля пристойно занепала до 2010-х років та була в майже аварійному стані. Тому цінну пам'ятку архітектури вирішили реконструювати. Цю відповідальну місію довірили архітектору Девіду Чіпперфільду.



Реставрація Національної галереї у Берліні / Фото SMB

Основним гаслом тривалого процесу відновлення будівлі було "Стільки Місу, скільки можливо". Тобто збереження попереднього вигляду будівлі, якою її створив Людвіг Міс ван дер Рое. Команда реставраторів навіть називала себе "невидимими архітекторами", адже творили не своє, а довершували та оновлювали вже створене.



Унікальна модерністська будівля / Фото SMB

Реставрація Національної галереї у Берліні вартувала 140 мільйонів євро та тривала 6 років. За цей час архітектори зняли 35 тисяч елементів з будівлі, відреставрували їх та встановили повторно. В результаті, зовнішній вигляд будівлі не змінився та унікальне творіння Людвіга Міса ван дер Рое було збережене.



Зовнішній вигляд музею не змінився / Фото SMB

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Зустрічають перших відвідувачів галереї виставки берлінської відеохудожниці італійського походження Рози Барба та американського скульптора Олександра Колдера. Також поціновувачі мистецтва можуть ознайомитись з окремою експозицією, присвяченою модернізму.



Відвідувачі вже можуть ознайомитись з новими експонатами / Фото SMB