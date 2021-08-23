Уникальная архитектурная жемчужина построена в 1960-х годах по проекту Людвига Миса ван дер Роэ. Новая галерея должна стать местом критического осмысления искусства XX века.

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Завершилась реконструкция Национальной галереи в Берлине

22 августа модернистская жемчужина Национальная галерея в Берлине стала доступной для туристов и жителей города. Созданное в XX веке здание прилично пришло в упадок до 2010-х годов и было в почти аварийном состоянии. Поэтому ценный памятник архитектуры решили реконструировать. Эту ответственную миссию доверили архитектору Дэвиду Чипперфильду.



Реставрация Национальной галереи в Берлине / Фото SMB

Основным лозунгом длительного процесса восстановления здания было "Столько Миса, сколько возможно". То есть сохранение предыдущего вида здания, каким его создал Людвиг Мис ван дер Роэ. Команда реставраторов даже называла себя "невидимыми архитекторами", ведь творили не свое, а довершали и обновляли уже созданное.



Уникальное модернистское здание / Фото SMB

Реставрация Национальной галереи в Берлине стоила 140 миллионов евро и длилась 6 лет. За это время архитекторы сняли 35 тысяч элементов из здания, отреставрировали их и установили повторно. В результате, внешний вид здания не изменился и уникальное творение Людвига Миса ван дер Роэ было сохранено.



Внешний вид музея не изменился / Фото SMB

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Встречают первых посетителей галереи выставки берлинской видеохудожниц ы итальянского происхождения Розы Барба и американского скульптора Александра Колдера. Также ценители искусства могут ознакомиться с отдельной экспозицией, посвященной модернизму.