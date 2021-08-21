Затишні вузенькі вулички, незліченна кількість каналів та гарні бруковані площі – Венеція вже багато років залишається лише мрією для людей з інвалідністю. Пересуватись цими атракціями на колясці було просто неможливо.

Цікаво знати Українські термали: де покупатися, аби оздоровитися

Венеція створить маршрут для людей з інвалідністю



Венеція стане доступною для всіх / Фото CNN

Влада міста розробила проєкт, який дозволить людям з інвалідністю відвідати Венецію та ознайомитись з її архітектурою. Відтепер головні визначні пам'ятки міста будуть доступними для всіх. Це стане можливим завдяки спеціальному маршруту для людей на колясках, який прокладуть від головного в'їзду в місто до знаменитої площі Сан-Марко.

Наша мета побудувати принаймні один маршрут, який дозволить людям різного віку проходити від площі Рома (брами до материкової частини Італії) до Сан-Марко без перешкод,

– розповідає Франческа Заккаріотто, радниця з питань громадських робіт.



Відтепер потрапити на площу Сан-Марко можна без перешкод / Фото Unsplash

Місто буде оснащене новими пандусами, 4 з яких будуть з'єднувати мости до головної площі, а ще 2 – до інших важливих точок. Вартість нового маршруту складає 900 000 євро.

Ми проводимо ремонт мостів, полегшуючи підйом на сходинки, та додаємо неслизькі поверхні, які роблять навігацію простішою,

– пояснює Франческа Заккаріотто.

Венеція була заснована у 421 році до нашої ери, а тому тут складно щось оновлювати та будувати через суворі правила щодо змін культурної спадщини.

Деталі нового маршруту



У місті планують встановити 6 пандусів / Фото CNN

Проєкт передбачає на початковому етапі обладнати пандусами 5 мостів. Понте-де-ла-Кроз, поблизу площі Рома, стане першим. Це дозволить з'єднати його з іншими мостами, які вже мають пандуси, та безперешкодно дістатись до зупинки вапоретто Сан-Тома.

Тут люди на інвалідних візках можуть сісти на вапоретто та перепливти Гранд-канал безплатно. Далі маршрут пролягає через Понте-дей-Фраті, яка з'єднує знамениті площі Санто-Стефано та Сан-Анджело. Після цього туристи зможуть дістатись до відомого оперного театру "Феніче" і до Сент-Марко.

Дізнайтесь Обід на орбіті: Disney World відкриває космічний ресторан