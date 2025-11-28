Укр Рус
Travel Travel-лайфхаки Скажіть "ні" заколисуванню в дорозі – одна проста порада вам точно допоможе
28 листопада, 18:23
3

Скажіть "ні" заколисуванню в дорозі – одна проста порада вам точно допоможе

Мілена Бордакова
Основні тези
  • М'ятний чай може полегшити симптоми заколисування, такі як нудота і запаморочення, завдяки своїм природним сполукам.
  • Рекомендується уникати задушливих приміщень, важкої їжі та алкоголю, а також обирати місця з мінімальною тряскою для зменшення ризику заколисування.

Нудота під час поїздок транспортом – поширена проблема. Щоб її уникнути, не потрібно десятки лайфхаків, достатньо зробити одну просту дію, і ваша поїздка стане значно комфортнішою.

Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Mirror. 

Дивіться також Не робіть цього, щоб не потрапити у халепу: 5 "ні" для безпечної соло-мандрівки 

Чого варто дотримуватись, щоб уникнути дорожньої хвороби?

Тисячі людей страждають від заколисування під час поїздок: у машині, літаку, поїзді чи на поромі. Симптоми знайомі всім: нудота, запаморочення, холодний піт і головний біль. Але є простий і дуже дешевий спосіб полегшити стан – і це звичайний м'ятний чай.


Як боротись з нудотою під час подорожі / фото Ocoblyvі.com.ua

М'ята заспокоює шлунок і допомагає зменшити нудоту завдяки природним сполукам. Експерти зазначають: не потрібні дорогі таблетки чи спеціальні браслети, достатньо просто випити чашку м'ятного чаю перед дорогою. Також допомагають м'ятні пастилки чи льодяники, але чай діє найкраще, ще й підтримує зволоження.

Щоб зменшити ризик заколисування, варто уникати задушливих приміщень, знімати теплий одяг, забезпечити свіже повітря в авто, не читати під час руху й обирати місця з мінімальною тряскою, наприклад, над крилом у літаку чи в центрі порома.

Як пише WikiHow, варто їсти легкі страви до та під час подорожі. Важка, жирна або гостра їжа, а також алкоголь можуть посилити нудоту та заколисування.

Які ще поради варто знати туристам?

  • Корисно буде дізнатись про 10 порад під час подорожі, що значно полегшать поїздку. Наприклад, не намагайтеся робити щось лише заради того, щоб "вписатися". Беріть участь у заходах і спілкуйтеся, але дотримуйтеся того, що вам справді комфортно.

  • Також прочитайте, як підготуватись до поїздки за кермом. Одним із правил є мінімізувати швидку їзду, адже вона вона не лише небезпечна, а й виснажує швидше. 

Часті питання

Який простий спосіб полегшити симптоми дорожньої хвороби?

Простий і дешевий спосіб полегшити симптоми дорожньої хвороби — це вживання м'ятного чаю, який заспокоює шлунок і зменшує нудоту.

Які додаткові поради можуть допомогти уникнути заколисування під час подорожі?

Щоб уникнути заколисування, варто уникати задушливих приміщень, знімати теплий одяг, забезпечити свіже повітря в авто, не читати під час руху й обирати місця з мінімальною тряскою, наприклад, над крилом у літаку чи в центрі порома.

Що варто їсти перед поїздкою, щоб зменшити ризик заколисування?

Перед поїздкою варто їсти легкі страви, оскільки важка, жирна або гостра їжа, а також алкоголь можуть посилити нудоту та заколисування.