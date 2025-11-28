Скажите "нет" укачиванию в дороге – один простой совет вам точно поможет

Тошнота во время поездок транспортом – распространенная проблема. Чтобы ее избежать, не нужно десятки лайфхаков, достаточно сделать одно простое действие, и ваша поездка станет значительно комфортнее.

Чего стоит придерживаться, чтобы избежать дорожной болезни?

Тысячи людей страдают от укачивания во время поездок: в машине, самолете, поезде или на пароме. Симптомы знакомы всем: тошнота, головокружение, холодный пот и головная боль. Но есть простой и очень дешевый способ облегчить состояние – и это обычный мятный чай.



Как бороться с тошнотой во время путешествия / фото Ocoblyvі.com.ua

Мята успокаивает желудок и помогает уменьшить тошноту благодаря природным соединениям. Эксперты отмечают: не нужны дорогие таблетки или специальные браслеты, достаточно просто выпить чашку мятного чая перед дорогой. Также помогают мятные пастилки или леденцы, но чай действует лучше всего, еще и поддерживает увлажнение.

Чтобы уменьшить риск укачивания, стоит избегать душных помещений, снимать теплую одежду, обеспечить свежий воздух в авто, не читать во время движения и выбирать места с минимальной тряской, например, над крылом в самолете или в центре парома.

Как пишет WikiHow, стоит есть легкие блюда до и во время путешествия. Тяжелая, жирная или острая пища, а также алкоголь могут усилить тошноту и укачивание.

Какие еще советы стоит знать туристам?