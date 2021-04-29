Коли пасажири не бачать: як розважаються стюардеси – кумедні фото, які піднімуть настрій

Як думаєте, чим займаються стюардеси, коли пасажири залишають борт літака? Вони розважаються – закривають багажні полиці шпагатом, роблять сальто на борту літака чи ще щось.

Публікують такі кадри на сторінці @flight_love в Інстаграмі. Аккаунт висвітлює життя членів екіпажу по всьому світу. Travel24 зібрав добірку фото, які вам точно сподобаються та підіймуть настрій.

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Як розважаються стюардеси, коли пасажири не бачать

Вирішили зайнятися спортом прямо в літаку

Трохи втомилися

"Хочу фото на крилі літака"

"Де ж мої речі, куди я їх поклала?"

"Спробуймо себе в ролі пілота"

Чому б не сфотографуватися у двигуні літака?

"Ми допоможемо рушити з місця якнайшвидше"

Цікаво Несумісні з авіаперельотами стани пасажирів: деталі від стюардеси

Як ви розмовляєте телефоном?

Відзначимо, раніше деякі "щасливчики" поділились світлинами зі своїх подорожей, коли щось пішло не так. Ці користувачі точно знають, що таке почуття гумору!