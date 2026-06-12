Безготівковий рай у Європі – це міф: ось як туристи втрачають гроші через власні помилки
Сліпа віра у безконтактні платежі під час закордонної подорожі часто обертається непередбачуваними витратами та заблокованими картками. Значна частина мандрівників опиняється у фінансовій пастці через відсутність звичайної паперової готівки.
Щонайменше, про це свідчать численні відгуки людей у соціальних мережах. 24 Канал розповість докладніше про ті гострі потреби у паперових грошах під час закордонного відпочинку, на які натрапляють туристи.
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Чому безготівковий рай у Європі є міфом?
Сучасні мандрівники настільки звикли до безконтактних розрахунків, що часто вирушають у дорогу лише зі смартфоном, проте реальність швидко руйнує ілюзію комфорту та безпеки такого рішення. Насправді у багатьох європейських країнах на туристів можуть чекати неприємні сюрпризи.
Західна Європа залишається надзвичайно консервативною у питаннях розрахунків. Наприклад, у багатьох ресторанах та магазинах Німеччини, Австрії чи Італії, де історично цінують фінансову анонімність, бояться державного контролю та мають сильне упередження проти боргів, у вас просто не приймуть звичайну міжнародну картку – а будуть вимагати готівку або специфічні місцеві картки.
Найчастіше мандрівники залишаються безпорадними під час банальних побутових ситуацій. Залишити чайові офіціанту, розрахуватися за проїзд у таксі чи придбати унікальний сувенір у місцевого ремісника на колоритному ринку – усе це вимагає дзвінкої монети або хрусткої купюри.
Ситуація стає ще гострішою, якщо ви вирішуєте виїхати за межі мегаполісів – у сільській місцевості багатьох країн термінали для карток досі залишаються рідкістю, тож без паперових грошей там буквально не купити навіть пляшки води. І тут виникає ще одна проблема – знаючи це, туристи заздалегідь біжать до першого-ліпшого банкомата або обмінника в аеропорту і натрапляють на величезні комісії.
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Як підготувати свої картки до подорожі та уникнути блокувань?
Планування бюджету для закордонної поїздки вимагає не лише підрахунку витрат на квитки та житло, а й розуміння тонкощів безготівкових розрахунків. Скажімо, найпоширенішою є помилка з динамічною конвертацією валюти (DCC), коли термінал пропонує розрахуватися у валюті вашої картки замість місцевої валюти, що призводить до прихованої націнки до 10%.
Також сліпа віра в безконтактні технології може зіграти злий жарт у країнах, де цифрові гаманці на кшталт Apple Pay чи Google Pay просто не підтримують на державному рівні, як-от Південна Корея, Китай, ба навіть Туреччина та Єгипет. У таких регіонах єдиним порятунком стає фізична пластикова картка або паперові гроші.
Окрім того, туристи можуть зіткнутися з раптовим блокуванням платежів за кордоном. Українські банки по-різному ставляться до закордонних транзакцій – платіж може не пройти через санкційні обмеження або через заходи безпеки самого банку. Щоб не опинитися у безвиході, слід брати в дорогу картки 2 –3 різних банків та мати при собі паперові гроші.
Про "готівкову подушку" – невелику суму в місцевій валюті, якої вистачить на перші витрати, транспорт чи чайові – варто подбати туристам заздалегідь. Окрім цього, перед поїздкою критично важливо детально вивчити правила саме вашого банку щодо транскордонних операцій та конвертації валют.
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Скільки готівки потрібно мати у різних країнах?
У матеріалі Daily Mail розповіли про низку країн з певними особливостями щодо безготівкового розрахунку. До прикладу:
- В Албанії картки приймають у готелях, ресторанах і магазинах Тирани чи Дурреса, але місцева валюта необхідна для менших транзакцій, для таксі та деяких кафе, а також у сільських районах. Також варто знати, що там є місцеві комісії за зняття грошей у банкоматах – від 4 до 7 євро за транзакцію.
- В Алжирі місцева валюта важлива, бо банків небагато, а в банкоматах часто відсутні гроші. Міжнародні картки можуть просто не приймати, а офіційний обмінний курс значно нижчий, десь на 30%, ніж курс чорного ринку.
- У Камбоджі кредитні та дебетові картки практично не використовують. Розумно мати при собі місцеву валюту для покупок у магазинах, кафе, на ринках і для транспорту. Насправді схожа ситуація майже по всій Південній та Південно-Східній Азії.
- У Єгипет гіди наполегливо радять прибувати з єгипетськими фунтами для покупок на базарах, у магазинах, ресторанах, для таксі та розваг. Менш як 3% населення там мають кредитну картку.
- Цікава ситуація у Йорданії. У великих туристичних точках, як Амман, Акаба та Петра, картки приймають без проблем, зокрема у великих готелях, супермаркетах тощо. Але щойно відійти півкроку у пустелю – мало хто прийме у туриста щось інше окрім йорданських динарів.
- Навіть у Німеччині варто тримати біля себе близько 100 євро готівкою, ці гроші можна використовувати для, наприклад, купівлі сувенірів. Для розуміння, у 2021 році близько 58% транзакцій по всій країні були готівковими.