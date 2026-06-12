По меньшей мере, об этом свидетельствуют многочисленные отзывы людей в социальных сетях. 24 Канал расскажет подробнее о тех острых потребностях в бумажных деньгах во время зарубежного отдыха, с которыми сталкиваются туристы.

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Почему безналичный рай в Европе является мифом?

Современные путешественники настолько привыкли к бесконтактным расчетам, что часто отправляются в дорогу только со смартфоном, однако реальность быстро разрушает иллюзию комфорта и безопасности такого решения. На самом деле во многих европейских странах туристов могут ждать неприятные сюрпризы.

Западная Европа остается чрезвычайно консервативной в вопросах расчетов. Например, во многих ресторанах и магазинах Германии, Австрии или Италии, где исторически ценят финансовую анонимность, боятся государственного контроля и имеют сильное предубеждение против долгов, у вас просто не примут обычную международную карту – а будут требовать наличные или специфические местные карты.

Чаще всего путешественники остаются беспомощными во время банальных бытовых ситуаций. Оставить чаевые официанту, рассчитаться за проезд в такси или приобрести уникальный сувенир у местного ремесленника на колоритном рынке – все это требует звонкой монеты или хрустящей купюры.

Ситуация становится еще более острой, если вы решаете выехать за пределы мегаполисов – в сельской местности многих стран терминалы для карточек до сих пор остаются редкостью, поэтому без бумажных денег там буквально не купить даже бутылки воды. И тут возникает еще одна проблема – зная это, туристы заранее бегут к первому попавшемуся банкомату или обменнику в аэропорту и наталкиваются на огромные комиссии.

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Как подготовить свои карты к путешествию и избежать блокировок?

Планирование бюджета для зарубежной поездки требует не только подсчета расходов на билеты и жилье, но и понимания тонкостей безналичных расчетов. Скажем, самой распространенной является ошибка с динамической конвертацией валюты (DCC), когда терминал предлагает рассчитаться в валюте вашей карты вместо местной валюты, что приводит к скрытой наценке до 10%.

Также слепая вера в бесконтактные технологии может сыграть злую шутку в странах, где цифровые кошельки вроде Apple Pay или Google Pay просто не поддерживают на государственном уровне, как Южная Корея, Китай, и даже Турция и Египет. В таких регионах единственным спасением становится физическая пластиковая карта или бумажные деньги.

Кроме того, туристы могут столкнуться с внезапной блокировкой платежей за рубежом. Украинские банки по-разному относятся к зарубежным транзакциям – платеж может не пройти из-за санкционных ограничений или из-за мер безопасности самого банка. Чтобы не оказаться в безвыходном положении, нужно брать в дорогу карты 2 –3 разных банков и иметь при себе бумажные деньги.

Про "подушку наличности" – небольшую сумму в местной валюте, которой хватит на первые расходы, транспорт или чаевые – стоит позаботиться туристам заранее. Кроме этого, перед поездкой критически важно детально изучить правила именно вашего банка по трансграничным операциям и конвертации валют.

Безналичные расчеты за рубежом – что интересно знать туристу: смотрите видео tm_buh_ua

Сколько наличных нужно иметь в разных странах?

В материале Daily Mail рассказали о ряде стран с определенными особенностями по безналичному расчету. К примеру: