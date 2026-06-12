Щонайменше, про це свідчать численні відгуки людей у соціальних мережах. 24 Канал розповість докладніше про ті гострі потреби у паперових грошах під час закордонного відпочинку, на які натрапляють туристи.

Дивіться також Які популярні напрямки відпочинку неприємно дивують новими цінами й чому

Чому безготівковий рай у Європі є міфом?

Сучасні мандрівники настільки звикли до безконтактних розрахунків, що часто вирушають у дорогу лише зі смартфоном, проте реальність швидко руйнує ілюзію комфорту та безпеки такого рішення. Насправді у багатьох європейських країнах на туристів можуть чекати неприємні сюрпризи.

Західна Європа залишається надзвичайно консервативною у питаннях розрахунків. Наприклад, у багатьох ресторанах та магазинах Німеччини, Австрії чи Італії, де історично цінують фінансову анонімність, бояться державного контролю та мають сильне упередження проти боргів, у вас просто не приймуть звичайну міжнародну картку – а будуть вимагати готівку або специфічні місцеві картки.

Найчастіше мандрівники залишаються безпорадними під час банальних побутових ситуацій. Залишити чайові офіціанту, розрахуватися за проїзд у таксі чи придбати унікальний сувенір у місцевого ремісника на колоритному ринку – усе це вимагає дзвінкої монети або хрусткої купюри.

Ситуація стає ще гострішою, якщо ви вирішуєте виїхати за межі мегаполісів – у сільській місцевості багатьох країн термінали для карток досі залишаються рідкістю, тож без паперових грошей там буквально не купити навіть пляшки води. І тут виникає ще одна проблема – знаючи це, туристи заздалегідь біжать до першого-ліпшого банкомата або обмінника в аеропорту і натрапляють на величезні комісії.

Мандруючи Європою – найкрасивіші краєвиди континенту: дивіться відео EpicExplorationsTVEN

Як підготувати свої картки до подорожі та уникнути блокувань?

Планування бюджету для закордонної поїздки вимагає не лише підрахунку витрат на квитки та житло, а й розуміння тонкощів безготівкових розрахунків. Скажімо, найпоширенішою є помилка з динамічною конвертацією валюти (DCC), коли термінал пропонує розрахуватися у валюті вашої картки замість місцевої валюти, що призводить до прихованої націнки до 10%.

Також сліпа віра в безконтактні технології може зіграти злий жарт у країнах, де цифрові гаманці на кшталт Apple Pay чи Google Pay просто не підтримують на державному рівні, як-от Південна Корея, Китай, ба навіть Туреччина та Єгипет. У таких регіонах єдиним порятунком стає фізична пластикова картка або паперові гроші.

Окрім того, туристи можуть зіткнутися з раптовим блокуванням платежів за кордоном. Українські банки по-різному ставляться до закордонних транзакцій – платіж може не пройти через санкційні обмеження або через заходи безпеки самого банку. Щоб не опинитися у безвиході, слід брати в дорогу картки 2 –3 різних банків та мати при собі паперові гроші.

Про "готівкову подушку" – невелику суму в місцевій валюті, якої вистачить на перші витрати, транспорт чи чайові – варто подбати туристам заздалегідь. Окрім цього, перед поїздкою критично важливо детально вивчити правила саме вашого банку щодо транскордонних операцій та конвертації валют.

Безготівкові розрахунки за кордоном – що цікаво знати туристу: дивіться відео tm_buh_ua

Скільки готівки потрібно мати у різних країнах?

У матеріалі Daily Mail розповіли про низку країн з певними особливостями щодо безготівкового розрахунку. До прикладу: