Небезпечні Карпати: як не стати здобиччю ведмедя та вчасно помітити його присутність у лісі

Подорож карпатськими стежками може подарувати не лише неймовірні краєвиди, а й несподіване рандеву з бурим ведмедем. Тож варто знати, як за певними маркерами виявити присутність хижака неподалік – та що робити, аби ця зустріч завершилася мирно.

Тобто, так, дика природа диктує власні суворі правила безпеки, і їх необхідно знати усім любителям мандрівок. 24 Канал поспілкувався щодо цього з директором Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігорем Антаховичем.

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Як виявити присутність ведмедя у лісі за непрямими ознаками?

Щастя для людей, що ведмідь є дуже обережною твариною та зазвичай сам намагається уникати з нами зустрічей. Та вирушаючи в гори, варто знати правила гри, аби не стати небажаним гостем у володіннях цього дійсно небезпечного звіра.

Щоб уникнути небажаного знайомства, не обов'язково бачити самого хижака – він залишає певні "візитівки", зокрема сліди та послід. Перші можна помітити на вологому ґрунті – вони більші та інакші, ніж в інших ссавців. Другий також, зрозуміло, більший, з огляду на розміри самої тварини.

Оце два такі основні індикатори, за якими можна без візуального контакту зрозуміти, що десь неподалік перебуває ведмідь,

– пояснює Антахович.

У такій ситуації найкраще рішення – негайно розвернутися і повільно піти назад. Крім того, туристи зазвичай спочатку чують ведмедя, а не бачать його. Під час руху кущами малини чи ожини тварина створює значний шум.

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Що варто, а що категорично не слід робити під час зустрічі з ведмедем?

Що ж робити, якщо зустріч усе-таки відбулася? Головне – не панікувати та у жодному разі не бігти, адже ведмідь розвиває швидкість до 50 кілометрів на годину на короткій дистанції й миттєво наздожене втікача.

Також варто забути про ідею видертися на дерево – ці хижаки лазять по гілках значно вправніше за людей. Найкраще тут, якщо ведмідь не помітив вас (а для цього якраз і слід докласти максимум зусиль) – тихо відійти назад, тримаючи звіра у полі зору.

Якщо вже ви попали йому на очі, то в більшості випадків все-таки доведеться тікати, шукати якісь способи порятунку,

– наголошує Ігор Антохович.

У мережі часто радять візуально збільшити свій розмір, у чому допоможе піднята над головою куртка чи рюкзак. А проте експерт зазначає, що не бачив реальних підтверджень, коли б ця порада спрацювала.

От що точно не слід робити, так це наближатися до хижака, намагатися розгледіти його детальніше, фотографувати чи знімати на відео. Будь-яке переслідування чи нав'язливість спровокує тварину на агресію, тобто ведмідь буде змушений відповісти атакою.

Просто зворушливі кадри з бурими ведмедями: дивіться відео oleg41

Ще раз нагадую, що коли ми йдемо в природу, то ми йдемо в гості до тих тварин, які там живуть. Ми гості на цій території, а не господарі. І тому треба так себе поводити, щоб господарів не потурбувати зайвий раз,

– підсумував Антахович.

Наостанок – варто пам'ятати, що дотримання маркованих туристичних стежок, використання якісних карт та офіційних джерел інформації для мандрівників найкраще гарантує, що гірські маршрути принесуть лише радість та безпечні спогади.

Які ще небезпеки чигають на туристів у лісі?

Ведмеді – не єдина загроза, яка може потурбувати мандрівників під час відпочинку на лоні природи. У літній сезон значно частіше під ногами туристів опиняються плазуни, які також полюбляють грітися на сонячних галявинах, пеньках та камінні.

Щоб уникнути неприємного контакту зі зміями, варто дотримуватися простих правил безпеки. Тобто обирати закрите високе взуття, цупкі штани та мати при собі довгу палицю для перевірки густої трави. Плазуни рідко атакують першими, якщо їх не провокувати.

Для власного спокою також корисно навчитися розрізняти безпечних водяних чи звичайних вужів від отруйних гадюк, які мають характерну вертикальну зіницю та ромбоподібну форму голови. Розуміння цих відмінностей допоможе уникнути зайвої паніки.