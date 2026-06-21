24 Канал поспілкувався з директором Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру Ігорем Антаховичем. Він розповів нам, де можна натрапити на ведмедя, як виявити, що десь поруч може гуляти клишоногий та що не варто робити, якщо він потрапив у поле зору. Прислухайтесь до цих порад, щоб зробити свій відпочинок у лісі безпечним і сповненим позитивних емоцій.

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Де водяться ведмеді та як розпізнати, що вони поруч?

Де в українських лісах найімовірніше можна зустріти ведмедя?

Це тільки Карпати, Карпатський регіон – однозначно. Ось це єдина територія України, де водяться ведмеді в дикій природі. Мовиться про Львівську, Івано-Франківську область, а також Закарпаття.

А які ознаки можуть вказувати на те, що неподалік може бути ведмідь?

Як правило, людина може звернути увагу хіба що на сліди ведмедя. Це в тих випадках, коли є, припустимо, вологий ґрунт після дощу, якась стежка або дорога, і ведмідь переходив, залишив чіткий слід, який відрізняється від усіх інших тварин, бо він великий, зовсім іншої форми.

Або, припустимо, послід ведмежий можна зустріти, який теж чітко відрізняється від інших тварин за розміром і так далі. Оце два такі основні індикатори, за якими можна без візуального контакту зрозуміти, що десь неподалік перебуває ведмідь.

Як поводитись у лісі, щоб не зустріти ведмедя?

А скажіть, будь ласка, як поводитися в лісі, щоб мінімізувати шанси зустріти ведмедя?

Складно так сказати, бо, в принципі, ведмеді намагаються триматися якомога далі від людей. Винятком можуть бути лише деякі періоди в році: восени або наприкінці зими. Восени, коли вони набирають жир для того, щоб зимувати, намагаються якомога більше їсти, шукати ягоди, фрукти. Вони тоді менш обережні а, отже можуть перетнутися з людьми, які теж збирають ягоди в лісі. Тоді є більша ймовірність зустрічі.

Або наприкінці зими, коли вони голодні, прокинулися після сплячки, і тоді вони, шукаючи їжу, можуть приходити ближче до людських осель, до смітників, до скотомогильників. Тобто до тих місць, де їм легше прохарчуватися будь-чим, бо вони просто голодні навесні. І тоді теж є значно вища ймовірність зустрітися з цим звіром. Бо взагалі зазвичай вони ніколи самі не шукають контакту з людьми, вони намагаються перебувати якомога далі від людських осель.

Пам'ятаю, ми говорили про змій, то ви казали, що потрібно трошки шуміти, щоби змія вас почула і відійшла, якщо вона десь поблизу. Чи працює це правило з ведмедем? Чи варто галасувати, щоб на нього не наразитися?

(Сміється) Ну, тут я б радив, в принципі, не перебувати в тих місцевостях, де ви знаєте, що потенційно може бути ведмідь. Тому що треба розуміти, що це не змія – невеличка тварина, яка може хіба вкусити. Це величезна тварина, не просто потенційно, а реально небезпечна для людини.

І тому, якщо ви плануєте свій маршрут у гірській місцевості, то потрібно намагатися йти максимально туристичними, прокладеними маршрутами, мати хорошу карту. Намагатися користуватися інформацією з джерел, які розраховані на інформування туристів, де краще пройти для того, щоб не зустрітись із таким хижаком. Бо якщо ви вже зустріли його в природі, то це для вас може закінчитися дуже-дуже погано.



Варто ходити туристичними маршрутами у лісі / Фото freepik

Тому просто правило – шуміти чи не шуміти – воно тут однозначно не працює. Тут треба продумувати маршрут свій так, щоб не зустрітися з цим звіром. Ще раз нагадую, що коли ми йдемо в природу, то ми йдемо в гості до тих тварин, які там живуть. Ми гості на цій території, а не господарі. І тому треба так себе поводити, щоб господарів не потурбувати зайвий раз.

Дуже слушна заувага насправді. Гаразд, гіпотетично так сталося, що на шляху трапився ведмідь. Що в такому разі робити?

В такому разі треба однозначно зробити максимум зусиль для того, щоб він вас не помітив. Ви зупиняєтеся, стараєтеся тримати його в полі зору і відійти максимально, щоб він не напав на вас. Тобто тут тактика протилежна тій, яку ми маємо, припустимо, при зустрічі зі змією. Бо якщо вже ви попали йому на очі, то в більшості випадків все-таки доведеться, тікати, шукати якісь способи порятунку.

Є така кіношна насправді картинка, де потрібно підняти максимально високо руки, щоб здатися вищим, більшим за ведмедя. Чи спрацює це в реальному житті?

Є така інформація, що можна поводитись так, щоб, здаватись більшим, страшнішим і так далі. Але, чесно сказати, я зі своєї життєвої практики, з тієї інформації, яку я отримував від людей, які мали нагоду зустріти ведмедя в природі, ні разу не чув від них, щоб це спрацювало.

Коли людина зустрічається з ведмедем, вона просто лякається. І коли ти переляканий, то згадати про те, що треба стати великим і страшним, мало в кого виходить. Все-таки частіше витає думка про те, щоб покинути зону контакту якнайшвидше.

Що не можна робити, якщо побачили ведмедя?

Спробуйте пояснити детальніше, що категорично не можна робити, якщо таки потрапив ведмідь в поле зору.

Категорично не можна старатися наблизитися до нього, розгледіти більш детально, фотографувати чи знімати відео і так далі. Бо це однозначно провокує його на агресію. Навіть якщо він вас побачив на певній відстані й вирішив з вами не зв'язуватися, бо це може бути молода тварина і так далі, то якщо ви починаєте його переслідувати та фотографувати чи ще щось, тоді він змушений вам відповісти атакою. Тому це категорично не можна робити.

До слова, бачив, що трапляються випадки, коли люди зустрічають ведмежат. І, здавалося б, вони милі, маленькі, беззахисні, але в такому разі, очевидно, теж потрібно бути обережними?

Власне, що зустріч з ведмежатами – це гарантована стовідсотково біда для людини, тому що в дуже рідкісних випадках ведмежата покинуті – чи одне ведмежа, чи два – мамою, самотні й так далі. Як правило, якщо ви бачите ведмежат, то десь поряд перебуває їхня мама. І їхня мама їх дуже ревно оберігає.

Вона могла відволіктися десь на харчування, буквально відійти на якісь кілька метрів і тимчасово випустити їх із поля зору, але вона є поряд, і вона однозначно буде їх оберігати, якщо побачить небезпеку. А ви, людина, – однозначно для неї небезпека. І вона буде вас атакувати нещадно.



Зустріч з ведмежатами означає, що поруч точно десь їхня мама / Фото wirestock

А що б ви від себе порадили туристам, які в літній сезон будуть активно гуляти в лісі та мають шанси натрапити на ведмедів?

У першу чергу, туристи, як правило, не бачать ведмедя, а чують його. Бо ведмідь – тварина велика, рухається по лісу в пошуках їжі.

Зверну увагу, що ведмідь – всеїдний звір. Він харчується всім, що трапиться у нього на шляху, але передовсім він їсть рослини: коріння, коренеплоди, ягоди й так далі. І лиш у крайньому разі, в голодні періоди, він харчується м'ясом або загиблими тваринами.

Тому, коли він рухається по лісі – в основному це ягідники: малина, ожина і так далі – він шумить. Його чути. І звук значно гучніший, ніж може собі уявити чи відтворити людина при русі в природі. Тому, якщо відпочивальник десь в якійсь гущавині переміщається і чує недалеко від себе якісь гучні звуки, то слід бути обережними. Варто розуміти, що це, скоріше за все, ведмідь або інший великий звір, який може бути небезпечний.

І тому відпочивальнику треба зупинитися, прислухатися, з якого напрямку йде цей звук, і постаратися змінити свій напрямок руху так, щоб не перетнутися з цією твариною. Ведмідь це, чи кабан, чи олень, чи хтось інший, краще цього не допускати.