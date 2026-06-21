24 Канал пообщался с директором Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорем Антаховичем. Он рассказал нам, где можно встретить медведя, как определить, что где-то поблизости может бродить косолапый, и чего не стоит делать, если он попал в поле зрения. Прислушайтесь к этим советам, чтобы сделать свой отдых в лесу безопасным и наполненным положительными эмоциями.

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Где обитают медведи и как понять, что они рядом?

Где в украинских лесах с наибольшей вероятностью можно встретить медведя?

Это только Карпаты, Карпатский регион – однозначно. Это единственная территория Украины, где водятся медведи в дикой природе. Речь идет о Львовской, Ивано-Франковской областях, а также о Закарпатье.

А какие признаки могут указывать на то, что неподалеку может быть медведь?

Как правило, человек может обратить внимание разве что на следы медведя. Это в тех случаях, когда, допустим, после дождя почва влажная, есть какая-то тропа или дорога, и медведь, проходя мимо, оставил отчетливый след, который отличается от следов всех других животных, поскольку он большой и совсем другой формы.

Или, допустим, можно встретить медвежий помет, который тоже чётко отличается от других по размеру и так далее. Вот два таких основных индикатора, по которым можно без визуального контакта понять, что где-то неподалёку находится медведь.

Как вести себя в лесу, чтобы не встретить медведя?

А скажите, пожалуйста, как вести себя в лесу, чтобы свести к минимуму вероятность встречи с медведем?

Сложно так сказать, потому что, в принципе, медведи стараются держаться как можно дальше от людей. Исключением могут быть лишь некоторые периоды в году: осенью или в конце зимы. Осенью, когда они набирают жир для зимовки, стараются как можно больше есть, искать ягоды и фрукты. Тогда они менее осторожны и, следовательно, могут столкнуться с людьми, которые тоже собирают ягоды в лесу. Тогда вероятность встречи выше.

Или в конце зимы, когда они голодны, проснувшись после спячки, и тогда они, в поисках пищи, могут подходить ближе к человеческим жилищам, к мусорным свалкам, к скотомогильникам. То есть в те места, где им легче прокормиться чем угодно, потому что весной они просто голодны. И тогда тоже значительно выше вероятность встречи с этим зверем. Ведь вообще-то они обычно никогда сами не ищут контакта с людьми, они стараются держаться как можно дальше от человеческих жилищ.

Помню, мы говорили о змеях, и вы утверждали, что нужно немного шуметь, чтобы змея вас услышала и отошла, если она где-то поблизости. Работает ли это правило с медведем? Стоит ли шуметь, чтобы не наткнуться на него?

(Смеется) Ну, здесь я бы посоветовал, в принципе, не находиться в тех местностях, где вы знаете, что потенциально может быть медведь. Потому что нужно понимать, что это не змея – небольшое животное, которое может разве что укусить. Это огромное животное, не просто потенциально, а реально опасное для человека.

И поэтому, если вы планируете свой маршрут в горной местности, то нужно стараться идти по максимально туристическим, проложенным маршрутам, иметь хорошую карту. Стараться пользоваться информацией из источников, предназначенных для информирования туристов, о том, где лучше пройти, чтобы не встретиться с таким хищником. Ведь если вы уже встретили его в природе, то это для вас может закончиться очень-очень плохо.



Стоит ходить по туристическим маршрутам в лесу / Фото freepik

Поэтому простое правило – шуметь или не шуметь – здесь однозначно не работает. Здесь нужно продумывать свой маршрут так, чтобы не встретиться с этим зверем. Еще раз напоминаю, что когда мы отправляемся на природу, мы идем в гости к тем животным, которые там живут. Мы гости на этой территории, а не хозяева. И поэтому нужно вести себя так, чтобы не беспокоить хозяев зря.

Очень справедливое замечание на самом деле. Ладно, гипотетически так случилось, что на пути встретился медведь. Что в таком случае делать?

В таком случае нужно однозначно приложить максимум усилий, чтобы он вас не заметил. Вы останавливаетесь, стараетесь держать его в поле зрения и отойти как можно дальше, чтобы он не напал на вас. То есть здесь тактика противоположна той, которую мы используем, допустим, при встрече со змеей. Ведь если вы уже попали ему на глаза, то в большинстве случаев всё-таки придётся бежать, искать какие-то способы спасения.

Есть такая, на самом деле, кинематографическая картинка, где нужно поднять руки как можно выше, чтобы казаться выше и крупнее медведя. Сработает ли это в реальной жизни?

Есть такая информация, что можно вести себя так, чтобы казаться больше, страшнее и так далее. Но, честно говоря, исходя из своего жизненного опыта и той информации, которую я получал от людей, которым довелось встретить медведя в природе, я ни разу не слышал от них, чтобы это сработало.

Когда человек сталкивается с медведем, он просто пугается. А когда ты напуган, вспомнить о том, что нужно стать большим и страшным, у мало кого получается. Все-таки чаще всего в голову приходит мысль о том, чтобы как можно быстрее покинуть зону контакта.

Что нельзя делать, если увидели медведя?

Попробуйте объяснить подробнее, что категорически нельзя делать, если медведь всё-таки попал в поле зрения.

Категорически нельзя пытаться приблизиться к нему, рассмотреть получше, фотографировать или снимать видео и так далее. Потому что это однозначно провоцирует его на агрессию. Даже если он вас заметил на некотором расстоянии и решил с вами не связываться – ведь это может быть молодое животное и так далее – то если вы начнете его преследовать, фотографировать или делать что-то еще, он будет вынужден ответить вам атакой. Поэтому этого категорически нельзя делать.

К слову, я видел, что бывают случаи, когда люди встречают медвежат. И, казалось бы, они милые, маленькие, беззащитные, но в таком случае, очевидно, тоже нужно быть осторожными?

Собственно, встреча с медвежатами – это стопроцентная беда для человека, потому что в очень редких случаях медвежата – будь то один медвежонок или два – брошены мамой, одиноки и так далее. Как правило, если вы видите медвежат, то где-то рядом находится их мама. И она очень ревностно их оберегает.

Она могла отвлечься, чтобы покормиться, буквально отойти на несколько метров и временно упустить их из поля зрения, но она рядом, и она однозначно будет их защищать, если увидит опасность. А вы, человек, – однозначно представляете для неё опасность. И она будет атаковать вас без пощады.



Встреча с медвежатами означает, что рядом точно где-то их мама / Фото wirestock

А что бы вы посоветовали туристам, которые в летний сезон будут активно гулять по лесу и могут столкнуться с медведями?

В первую очередь, туристы, как правило, не видят медведя, а слышат его. Ведь медведь – животное крупное, передвигающееся по лесу в поисках пищи.

Обращу внимание, что медведь – всеядный зверь. Он питается всем, что попадается ему на пути, но в первую очередь он ест растения: корни, корнеплоды, ягоды и так далее. И только в крайнем случае, в голодные периоды, он питается мясом или падалью.

Поэтому, когда он передвигается по лесу – в основном это ягодники: малина, ежевика и так далее – он шумит. Его слышно. И звук значительно громче, чем человек может себе представить или воспроизвести при движении на природе. Поэтому, если отдыхающий где-то в зарослях передвигается и слышит недалеко от себя какие-то громкие звуки, то следует быть осторожным. Следует понимать, что это, скорее всего, медведь или другой крупный зверь, который может быть опасен.

И поэтому отдыхающему нужно остановиться, прислушаться, откуда доносится этот звук, и постараться изменить направление движения так, чтобы не пересечься с этим животным. Будь то медведь, кабан, олень или кто-то другой, лучше этого не допускать.