То есть, да, дикая природа диктует свои суровые правила безопасности, и их необходимо знать всем любителям путешествий. 24 Канал поговорил об этом с директором Львовского городского детского эколого-натуралистического центра Игорем Антаховичем.

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Как определить присутствие медведя в лесу по косвенным признакам?

К счастью для людей, медведь – очень осторожное животное и обычно сам старается избегать встреч с нами. Но отправляясь в горы, стоит знать правила игры, чтобы не стать нежелательным гостем на территории этого действительно опасного зверя.

Чтобы избежать нежелательного знакомства, необязательно видеть самого хищника – он оставляет определенные "визитные карточки", в частности следы и помет. Первые можно заметить на влажной почве – они крупнее и отличаются от следов других млекопитающих. Второй, разумеется, также крупнее, учитывая размеры самого животного.

Вот два таких основных индикатора, по которым можно без визуального контакта понять, что где-то неподалеку находится медведь,

– объясняет Антахович.

В такой ситуации лучшее решение – немедленно развернуться и медленно уйти назад. Кроме того, туристы обычно сначала слышат медведя, а не видят его. При движении по кустам малины или ежевики животное создает значительный шум.

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Что стоит, а что категорически не следует делать при встрече с медведем?

Что же делать, если встреча всё-таки произошла? Главное – не паниковать и ни в коем случае не бежать, ведь медведь развивает скорость до 50 километров в час на короткой дистанции и мгновенно догонит убегающего.

Также стоит забыть о том, чтобы залезть на дерево – эти хищники лазают по ветвям гораздо ловчее людей. Лучше всего в этой ситуации, если медведь не заметил вас (а для этого как раз и следует приложить максимум усилий) – тихо отойти назад, не спуская глаз со зверя.

Если же вы попали ему на глаза, то в большинстве случаев всё-таки придётся бежать, искать какие-то способы спасения,

– подчеркивает Игорь Антохович.

В сети часто советуют визуально увеличить свой размер, в чём поможет поднятая над головой куртка или рюкзак. Однако эксперт отмечает, что не видел реальных подтверждений того, что этот совет сработал.

Вот чего точно не следует делать, так это приближаться к хищнику, пытаться рассмотреть его подробнее, фотографировать или снимать на видео. Любое преследование или назойливость спровоцируют животное на агрессию, то есть медведь будет вынужден ответить атакой.

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Еще раз напоминаю, что когда мы отправляемся на природу, то мы идем в гости к тем животным, которые там живут. Мы гости на этой территории, а не хозяева. И поэтому нужно вести себя так, чтобы не беспокоить хозяев лишний раз,

– подытожил Антахович.

Напоследок – стоит помнить, что соблюдение маркированных туристических троп, использование качественных карт и официальных источников информации для путешественников лучше всего гарантирует, что горные маршруты принесут только радость и безопасные воспоминания.

Какие еще опасности подстерегают туристов в лесу?

Медведи – не единственная угроза, которая может потревожить путешественников во время отдыха на лоне природы. В летний сезон гораздо чаще под ногами туристов оказываются пресмыкающиеся, которые также любят греться на солнечных полянах, пнях и камнях.

Чтобы избежать неприятного контакта со змеями, стоит соблюдать простые правила безопасности. То есть выбирать закрытую высокую обувь, плотные брюки и иметь при себе длинную палку для проверки густой травы. Пресмыкающиеся редко нападают первыми, если их не провоцировать.

Для собственного спокойствия также полезно научиться отличать безопасных водяных или обычных угрей от ядовитых гадюк, которые имеют характерную вертикальную зрачку и ромбовидную форму головы. Понимание этих различий поможет избежать излишней паники.