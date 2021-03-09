Автомобілем, потягом чи літаком: як подорожувати з котом Україною

Джерело:"О, Море"
Хочеться кудись поїхати, не залишаючи свого улюбленця вдома? Дізнайтеся усі тонкощі та правила перевезення чотирилапих, щоб зробити подорож максимально комфортною та безпечною.
Редакція поспілкувалася з ветеринаром Володимиром Матвієнко. Він дав поради, які допоможуть і вам, і вашому котику вдало перенести поїздку.
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І собаки, і коти по-різному переносять довгі подорожі та зміну обстановки. Для собаки поїздка у машині – один з найбажаніших подарунків, а для кота – величезний стрес, адже вони не звикли до тривалого перебування у переносці, яку трясе і підкидає на ямах.
Найкомфортнішим видом транспорту для домашніх улюбленців залишається потяг. В окремому купе ви можете випустити котика та дати йому погуляти, поїсти чи спокійно сходити в туалет.
Найкомфортніший транспорт для котів – потяг / my-zoo.com.ua
Щоб уникнути роздратування кота після кожного підкидання на ямах – зафіксуйте переноску ременем безпеки у машині. Краще не випускати його з переноски, бо перелякана тварина може поводитися непередбачувано. Не забувайте робити часті зупинки, щоб дати коту відпочити, попити чи поїсти та сходити в туалет.Важливо! Ніколи не залишайте свого улюбленця одного в машині.
Укрзалізниця дозволяє перевозити котів у поїздах та вагонах усіх категорій. Щоправда, у вагонах типу СВ (люкс) та М (м'який) можна перевозити котів лише тоді, коли ви викупили усі незайняті місця та розмістили тварину у спеціальних засобах для перевезення.
Власник кота повинен мати із собою:
Всі авіакомпанії України дозволяють перевозити котів як у багажному відділенні, так і у салоні літака.
Умови перевезення котів у літаку / world.comments.ua
Щоб перевезти кота, власнику необхідно мати: ветеринарний паспорт з відміткою лікаря про те, що тварина здорова, вакцинована і може здійснити авіапереліт (огляд ветеринарного лікаря повинен бути проведений не раніше ніж за 5 днів до вильоту); документи, необхідні для подорожі тварини згідно із законодавством країн, на території яких здійснюється перевезення; переміщення лише у переносці, розмір якої чітко прописаний у вимогах авіакомпанії.
Розміри переноски для кота
Тарифи на перевезення котиків у салоні літака
"Міжнародні авіалінії України" не вказують точну вартість, однак на сайті авіакомпанії зазначили, що при оплаті послуги за 24 години до вильоту чартерного рейсу пасажир отримає знижку до 50%.
SkyUp – 40 євро за перевезення у салоні, 80 євро – у багажному відділенні.
"Роза вітрів" – 70 доларів за перевезення у салоні, 15 доларів за кожен кілограм – у багажному відділенні.У багажному відділенні перевозять тварин, які важать понад 10 кілограмів з переноскою
Зручна та велика переноска. Існує безліч видів переносок для котів: контейнер, рюкзак, слінг, сумка.
Якою мати бути переноска для кота / blog.allo.ua
Коли котики перебувають у стресовому стані, то вони можуть відмовитися від походу у туалет, але ж краще перестрахуватися.
Ветеринари радять брати у дорогу сухий корм. Звісно, не забудьте мисочки для води і їжі. Вода, як відомо, має бути чиста та негазована.
Для базової дорожньої версії аптечки необхідні:
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Спершу привчіть кота до переноски. Придбайте її за кілька тижнів до поїздки та дайте улюбленцю можливість самостійно познайомитися з нею.
Також під час поїздки в авто не вмикайте музику на повну гучність та не відкривайте вікна – шум вулиці може налякати улюбленця. Давайте котові у дорозі щось смачне, але не перегодовуйте. Якщо ж попереду на нього чекає політ у літаку, то краще дати йому заспокійливе. Ну, і звісно ж, не забудьте його улюблені іграшки.