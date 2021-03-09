Хочеться кудись поїхати, не залишаючи свого улюбленця вдома? Дізнайтеся усі тонкощі та правила перевезення чотирилапих, щоб зробити подорож максимально комфортною та безпечною.

Редакція поспілкувалася з ветеринаром Володимиром Матвієнко. Він дав поради, які допоможуть і вам, і вашому котику вдало перенести поїздку.

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Коти та собаки однаково переносять дорогу?

І собаки, і коти по-різному переносять довгі подорожі та зміну обстановки. Для собаки поїздка у машині – один з найбажаніших подарунків, а для кота – величезний стрес, адже вони не звикли до тривалого перебування у переносці, яку трясе і підкидає на ямах.

Який транспорт обрати?

Найкомфортнішим видом транспорту для домашніх улюбленців залишається потяг. В окремому купе ви можете випустити котика та дати йому погуляти, поїсти чи спокійно сходити в туалет.



Найкомфортніший транспорт для котів – потяг / my-zoo.com.ua

Правила перевезення котів

Машина

Щоб уникнути роздратування кота після кожного підкидання на ямах – зафіксуйте переноску ременем безпеки у машині. Краще не випускати його з переноски, бо перелякана тварина може поводитися непередбачувано. Не забувайте робити часті зупинки, щоб дати коту відпочити, попити чи поїсти та сходити в туалет.

Важливо! Ніколи не залишайте свого улюбленця одного в машині.

Потяг

Укрзалізниця дозволяє перевозити котів у поїздах та вагонах усіх категорій. Щоправда, у вагонах типу СВ (люкс) та М (м'який) можна перевозити котів лише тоді, коли ви викупили усі незайняті місця та розмістили тварину у спеціальних засобах для перевезення.

Власник кота повинен мати із собою:

переноску

ветеринарний паспорт тваринки

багажну квитанцію (вартість – від 10 до 20 гривень)

Літак

Всі авіакомпанії України дозволяють перевозити котів як у багажному відділенні, так і у салоні літака.



Умови перевезення котів у літаку / world.comments.ua

Щоб перевезти кота, власнику необхідно мати: ветеринарний паспорт з відміткою лікаря про те, що тварина здорова, вакцинована і може здійснити авіапереліт (огляд ветеринарного лікаря повинен бути проведений не раніше ніж за 5 днів до вильоту); документи, необхідні для подорожі тварини згідно із законодавством країн, на території яких здійснюється перевезення; переміщення лише у переносці, розмір якої чітко прописаний у вимогах авіакомпанії.

Розміри переноски для кота

МАУ – 55х40х23 сантиметри

– 55х40х23 сантиметри SkyUp – 50х40х25 сантиметрів

– 50х40х25 сантиметрів "Роза вітрів" – 45х36х26 сантиметрів

Тарифи на перевезення котиків у салоні літака

"Міжнародні авіалінії України" не вказують точну вартість, однак на сайті авіакомпанії зазначили, що при оплаті послуги за 24 години до вильоту чартерного рейсу пасажир отримає знижку до 50%.

SkyUp – 40 євро за перевезення у салоні, 80 євро – у багажному відділенні.

"Роза вітрів" – 70 доларів за перевезення у салоні, 15 доларів за кожен кілограм – у багажному відділенні.

У багажному відділенні перевозять тварин, які важать понад 10 кілограмів з переноскою

Що взяти у дорогу?

Зручна та велика переноска. Існує безліч видів переносок для котів: контейнер, рюкзак, слінг, сумка.

Переноска

тверде дно

якісні матеріали

заокруглені елементи та гладка поверхня зсередини

надійні кріплення та замки

зручна за розміром



Якою мати бути переноска для кота / blog.allo.ua

Лоток та наповнювач

Коли котики перебувають у стресовому стані, то вони можуть відмовитися від походу у туалет, але ж краще перестрахуватися.

Корм та мисочки

Ветеринари радять брати у дорогу сухий корм. Звісно, не забудьте мисочки для води і їжі. Вода, як відомо, має бути чиста та негазована.

Ліки

Для базової дорожньої версії аптечки необхідні:

перев'язувальні матеріали

антисептичні засоби

мазь для загоєння ран

термометр

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краплі для очей

препарати від алергії й розладів кишківника

заспокійливе

Як підготувати кота до подорожі?

Спершу привчіть кота до переноски. Придбайте її за кілька тижнів до поїздки та дайте улюбленцю можливість самостійно познайомитися з нею.

Також під час поїздки в авто не вмикайте музику на повну гучність та не відкривайте вікна – шум вулиці може налякати улюбленця. Давайте котові у дорозі щось смачне, але не перегодовуйте. Якщо ж попереду на нього чекає політ у літаку, то краще дати йому заспокійливе. Ну, і звісно ж, не забудьте його улюблені іграшки.