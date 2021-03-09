Хочется уехать, не покидая своего любимца дома? Узнайте все тонкости и правила перевозки четвероногих, чтобы сделать путешествие максимально комфортным и безопасным.

Редакция пообщалась с ветеринаром Владимиром Матвиенко. Он дал советы, которые помогут и вам, и вашему котику удачно перенести поездку.

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Коты и собаки одинаково переносят дорогу?

И собаки, и кошки по-разному переносят долгие путешествия и изменение обстановки. Для собаки поездка в машине – один из самых желанных подарков, а для кота – огромный стресс, ведь они не привыкли к длительному пребыванию в переноске, которую трясет и подбрасывает на ямах.

Какой транспорт выбрать?

Самым комфортным видом транспорта для домашних любимцев остается поезд. В отдельном купе можно выпустить котика и дать ему погулять, поесть или спокойно сходить в туалет.



Самый комфортный транспорт для кошек – поезд / my-zoo.com.ua

Правила перевозки кошек

Машина

Чтобы избежать раздражения кота после каждого подбрасывания на ямах – зафиксируйте переноску ремнем безопасности в машине. Лучше не выпускать его из переноски, потому что испуганное животное может вести себя непредсказуемо. Не забывайте делать частые остановки, чтобы дать коту отдохнуть, попить или поесть и сходить в туалет.

Важно! Никогда не оставляйте своего любимца одного в машине.

Поезд

"Украинская железная дорога" позволяет перевозить кошек в поездах и вагонах всех категорий. Правда, в вагонах типа СВ (люкс) и М (мягкий) можно перевозить кошек только тогда, когда вы выкупили все незанятые места и разместили животное в специальных средствах для перевозки.

Владелец кота должен иметь с собой:

переноску

ветеринарный паспорт животного

багажную квитанцию ​​(стоимость – от 10 до 20 гривен)

Самолет

Все авиакомпании Украины позволяют перевозить кошек как в багажном отделении, так и в салоне самолета.



Условия перевозки кошек в самолете / world.comments.ua

Чтобы перевезти кота, владельцу необходимо иметь: ветеринарный паспорт с отметкой врача о том, что животное здорово, вакцинировано и может осуществить авиаперелет (обзор ветеринарного врача должен быть проведен не ранее чем за 5 дней до вылета); документы, необходимые для путешествия животных в соответствии с законодательством стран, на территории которых осуществляется перевозка; перемещения только в переноске, размер которой четко прописан в требованиях авиакомпании.

Размеры переноски для кота

МАУ – 55х40х23 сантиметра

– 55х40х23 сантиметра SkyUp – 50х40х25 сантиметров

– 50х40х25 сантиметров "Роза ветров" – 45х36х26 сантиметров

Тарифы на перевозки котиков в салоне самолета

"Международные авиалинии Украины" не указывают точную стоимость, однако на сайте авиакомпании отметили, что при оплате услуги за 24 часа до вылета чартерного рейса пассажир получит скидку до 50%.

SkyUp – 40 евро за перевозку в салоне, 80 евро – в багажном отделении.

"Роза ветров" – 70 долларов за перевозку в салоне, 15 долларов за каждый килограмм – в багажном отделении.

В багажном отделении перевозят животных, которые весят более 10 килограммов с переноской

Что взять в дорогу?

Удобная и большая переноска. Существует множество видов переносок для кошек: контейнер, рюкзак, слинг, сумка.

Переноска

твердое дно

качественные материалы

закругленные элементы и гладкая поверхность изнутри

надежные крепления и замки

удобная по размеру



Какой должна быть переноска для кота / blog.allo.ua

Лоток и наполнитель

Когда котики находятся в стрессовом состоянии, то они могут отказаться от похода в туалет, но лучше перестраховаться.

Корм и мисочки

Ветеринары советуют брать в дорогу сухой корм. Конечно, не забудьте мисочки для воды и пищи. Вода, как известно, должна быть чистая и негазированная.

Лекарства

Для базовой дорожной версии аптечки необходимы:

перевязочные материалы

антисептические средства

мазь для заживления ран

термометр

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капли для глаз

препараты от аллергии и расстройств кишечника

успокоительное

Как подготовить кота к путешествию?

Сначала приучите кота к переноске. Приобретите ее за несколько недель до поездки и дайте любимцу возможность самостоятельно познакомиться с ней.

Также во время поездки в авто не включайте музыку на полную громкость, не открывайте окна – шум улицы может напугать любимца. Давайте коту в пути что-то вкусное, но не перекармливайте. Если же впереди его ждет полет в самолете, то лучше дать ему успокоительное. Ну, и конечно, не забудьте его любимые игрушки.