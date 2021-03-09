Автомобилем, поездом или самолетом: как путешествовать с котом по Украине
Хочется уехать, не покидая своего любимца дома? Узнайте все тонкости и правила перевозки четвероногих, чтобы сделать путешествие максимально комфортным и безопасным.
Источник:"О, Море"
- Редакция пообщалась с ветеринаром Владимиром Матвиенко. Он дал советы, которые помогут и вам, и вашему котику удачно перенести поездку.
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Коты и собаки одинаково переносят дорогу?
И собаки, и кошки по-разному переносят долгие путешествия и изменение обстановки. Для собаки поездка в машине – один из самых желанных подарков, а для кота – огромный стресс, ведь они не привыкли к длительному пребыванию в переноске, которую трясет и подбрасывает на ямах.
Какой транспорт выбрать?
Самым комфортным видом транспорта для домашних любимцев остается поезд. В отдельном купе можно выпустить котика и дать ему погулять, поесть или спокойно сходить в туалет.
Самый комфортный транспорт для кошек – поезд / my-zoo.com.ua
Правила перевозки кошек
Машина
Чтобы избежать раздражения кота после каждого подбрасывания на ямах – зафиксируйте переноску ремнем безопасности в машине. Лучше не выпускать его из переноски, потому что испуганное животное может вести себя непредсказуемо. Не забывайте делать частые остановки, чтобы дать коту отдохнуть, попить или поесть и сходить в туалет.
Поезд
"Украинская железная дорога" позволяет перевозить кошек в поездах и вагонах всех категорий. Правда, в вагонах типа СВ (люкс) и М (мягкий) можно перевозить кошек только тогда, когда вы выкупили все незанятые места и разместили животное в специальных средствах для перевозки.
Владелец кота должен иметь с собой:
- переноску
- ветеринарный паспорт животного
- багажную квитанцию (стоимость – от 10 до 20 гривен)
Самолет
Все авиакомпании Украины позволяют перевозить кошек как в багажном отделении, так и в салоне самолета.
Условия перевозки кошек в самолете / world.comments.ua
Чтобы перевезти кота, владельцу необходимо иметь: ветеринарный паспорт с отметкой врача о том, что животное здорово, вакцинировано и может осуществить авиаперелет (обзор ветеринарного врача должен быть проведен не ранее чем за 5 дней до вылета); документы, необходимые для путешествия животных в соответствии с законодательством стран, на территории которых осуществляется перевозка; перемещения только в переноске, размер которой четко прописан в требованиях авиакомпании.
Размеры переноски для кота
- МАУ – 55х40х23 сантиметра
- SkyUp – 50х40х25 сантиметров
- "Роза ветров" – 45х36х26 сантиметров
Тарифы на перевозки котиков в салоне самолета
"Международные авиалинии Украины" не указывают точную стоимость, однако на сайте авиакомпании отметили, что при оплате услуги за 24 часа до вылета чартерного рейса пассажир получит скидку до 50%.
SkyUp – 40 евро за перевозку в салоне, 80 евро – в багажном отделении.
"Роза ветров" – 70 долларов за перевозку в салоне, 15 долларов за каждый килограмм – в багажном отделении.
Что взять в дорогу?
Удобная и большая переноска. Существует множество видов переносок для кошек: контейнер, рюкзак, слинг, сумка.
Переноска
- твердое дно
- качественные материалы
- закругленные элементы и гладкая поверхность изнутри
- надежные крепления и замки
- удобная по размеру
Какой должна быть переноска для кота / blog.allo.ua
Лоток и наполнитель
Когда котики находятся в стрессовом состоянии, то они могут отказаться от похода в туалет, но лучше перестраховаться.
Корм и мисочки
Ветеринары советуют брать в дорогу сухой корм. Конечно, не забудьте мисочки для воды и пищи. Вода, как известно, должна быть чистая и негазированная.
Лекарства
Для базовой дорожной версии аптечки необходимы:
- перевязочные материалы
- антисептические средства
- мазь для заживления ран
- термометр
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- капли для глаз
- препараты от аллергии и расстройств кишечника
- успокоительное
Как подготовить кота к путешествию?
Сначала приучите кота к переноске. Приобретите ее за несколько недель до поездки и дайте любимцу возможность самостоятельно познакомиться с ней.
Также во время поездки в авто не включайте музыку на полную громкость, не открывайте окна – шум улицы может напугать любимца. Давайте коту в пути что-то вкусное, но не перекармливайте. Если же впереди его ждет полет в самолете, то лучше дать ему успокоительное. Ну, и конечно, не забудьте его любимые игрушки.
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