Если вы думаете, что сейчас на путешествия нужно больше денег, то это не совсем так. Эксперт рассказал, как правильно спланировать путешествие и не потратить при этом все деньги мира.

Мария Мельник и Григорий Герман в программе "Утро с Украиной" на телеканале "Украина" пообщались с менеджером по внутреннему туризму Татьяной Галинской. Она рассказала, в каких странах мира украинцы могут рассчитывать на теплую встречу и как можно сэкономить на отдыхе.

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Если вы спланируете отпуск заранее, то сможете не только продумать все до деталей, но и сэкономить. Правило раннего бронирования и сниженной цены в не сезон действует как на отдых в Украине, так и за рубежом. Например, за 3 000 – 4 000 гривен можно насладиться весенней Одессой, или же отправиться во всемирно известный национальный заповедник в Херсонской области – Аскания-Нова.

Все знают об Аскании-Новой, однако мало кто знает, что весной она невероятно цветет! И если вы там никогда не были, но планируете, то лучше ехать именно весной, – рассказала Тетяна.



Аскания-Нова / mywaytrip.com.ua

Насчет цен, в целом по Украине они примерно одинаковы, но их можно разделить на две категории – поездка с туроператором и самостоятельная. Эксперт отметила, если едете с туроператором, рассчитывайте на 1000 – 1200 гривен в день, то есть 7 дней – примерно 10 000 гривен. Если же все планировать самостоятельно, то бюджет можно сократить до семи тысяч гривен.

По прогнозам, летом отдых у моря в Украине подорожает минимум на 20%, но на море можно отправиться и за границу.

Сегодня известно, что весной и летом будут доступны Турция, Черногория, Хорватия, Албания, Египет и Грузия. Более экзотические направления без тестов на COVID-19 – это Доминикана, Мексика, Танзания, Арабские Эмираты и Мальдивы, которые сейчас очень популярны, – говорит менеджер по внутреннему туризму.

Цены на отдых за рубежом пока остаются стабильными. Несмотря на COVID-19 и карантин, в режиме ожидания остается ряд стран.

Отметим, Сейшельские острова открывают границы для иностранных граждан в ближайшее время. По словам министра иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде, 25 марта государство начнет пускать на свою территорию туристов со всего мира, за исключением Южной Африки.

С 15 апреля туристический сезон в различных регионах Турции начнется с внутренних туристов и граждан из Украины и России.