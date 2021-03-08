Якщо ви гадаєте, що зараз на подорожі потрібно більше фінансів, то це не зовсім так. Експерт розповів як правильно спланувати мандрівку і не витратити при цьому всі гроші світу.

Марія Мельник і Григорій Герман в програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" поспілкувалися з менеджером з внутрішнього туризму Тетяною Галинською. Вона розповіла, в яких країнах світу українці можуть розраховувати на теплу зустріч і як можна заощадити на відпочинку.

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Якщо ви сплануєте відпустку заздалегідь, то зможете не тільки продумати все до деталей, а ще й заощадити. Правило раннього бронювання і зниженої ціни в несезон діє як на відпочинок в Україні, так і за кордоном. Наприклад, за 3 000 – 4 000 гривень можна насолодитися весняною Одесою, або ж вирушити у всесвітньо відомий національний заповідник у Херсонській області – Асканія-Нова.

Всі знають про Асканію-Нова, проте мало хто знає, що навесні вона неймовірно цвіте! І якщо ви там ніколи не були, але плануєте, то краще їхати саме навесні, – розповіла Тетяна.



Асканія-Нова / mywaytrip.com.ua

Щодо цін, то загалом по Україні вони приблизно однакові, але їх можна розділити на дві категорії – поїздка з туроператором і самостійна. Експертка зазначила, якщо їдете з туроператором, розраховуйте на 1 000 – 1 200 гривень на день, тобто 7 днів – приблизно 10 000 гривень. Якщо ж все планувати самостійно, то бюджет можна скоротити до семи тисяч гривень.

За прогнозами, влітку відпочинок біля моря в Україні подорожчає мінімум на 20%, але на море можна вирушити й за кордон.

Сьогодні відомо, що навесні й влітку будуть доступні Туреччина, Чорногорія, Хорватія, Албанія, Єгипет і Грузія. Більш екзотичні напрямки без тестів на COVID-19 – це Домінікана, Мексика, Танзанія, Арабські Емірати та Мальдіви, які зараз дуже популярні, – зауважує менеджер з внутрішнього туризму.

Ціни на відпочинок за кордоном поки залишаються стабільними. Попри COVID-19 і карантинні обмеження, в режимі очікування залишається низка країн.

Відзначимо, Сейшельські острови відкривають кордони для іноземних громадян найближчим часом. За словами міністра закордонних справ і туризму Сильвестра Радегонде, 25 березня держава почне пускати на свою територію туристів з усього світу, за винятком Південної Африки.

З 15 квітня туристичний сезон у різних регіонах Туреччини розпочнеться з внутрішніх туристів та громадян з України та Росії.