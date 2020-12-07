За статистикою, людині потрібно сісти на 22 000 рейсів, щоб потрапити в авіакатастрофу. Проте на аерофобію страждає майже третина населення планети. Причини різні: хтось боїться потрапити в авіакатастрофу, інші – висоти чи замкненого простору. Але аерофобію можна вилікувати, так само як і впоратися з хвилюванням перед польотом.

Як це зробити, розповідає Travel24.

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Визнайте свій страх

В цьому немає нічого ганебного – зізнатися собі у своїх страхах. Перед польотом можете попередити бортпровідників про свою особливість, і вони будуть уважніше ставитися до вас особисто.

Дослідіть ваш страх

Спитайте себе, що саме викликає занепокоєння: страх аварії літака, клаустрофобія, чи, можливо, перебування в незвичних умовах. Перш ніж планувати довготривалий переліт, спробуйте витратити деякий час, досліджуючи свій страх. Адже тільки зрозумівши проблему, ви зможете вжити відповідних заходів для її подолання.

Приїздіть до аеропорту заздалегідь

Проходження митного й прикордонного контролю, реєстрації на рейс, реєстрація багажу, а особливо контроль безпеки займає досить багато часу. Приїдьте в аеропорт заздалегідь, щоб спокійно залагодити всі формальності. Опинившись у зоні відльоту, знайдіть гейт, вказаний у талоні на посадку. Утримайтесь від кави, бо вона здатна підсилити відчуття стресу. Використайте час до відльоту, щоб розслабитися.



Приїздіть до аеропорту заздалегідь / lb.ua

Вибирайте комфортне місце

Якщо ви страждаєте від клаустрофобії, то вам слід вибрати місце біля проходу. Деякі нові літаки мають крім бізнес і економ, сегменти преміум-класу, яким летіти приємніше. Якщо ви повідомите, що нервуєте, стюардеси постараються влаштувати вас якомога комфортніше.

Користуйтеся масками для очей

Спокійний сон під час довгого перельоту – найкращий вихід. На жаль, заснути буває не просто. Допоможе надувна подушка, маска на очі для сну, й "заглушки" для вух. Маска на очах сигналізує стюардесі про те, що турбувати вас не варто. Велика кількість авіакомпаній економить на зручностях під час нічних рейсів, то ж попіклуйтеся про себе самостійно.



Користуйтеся масками для очей / trn-news.ru

Під час польоту відволікайтеся

Один з найкращих способів не стомитися від довготривалого перельоту – зайнятися тим, на що зазвичай не маєте часу. Завантажте у свій смартфон фільми, які б хотіли подивитися, книгу, до якої не доходили руки. Візьміть з собою все, що допоможе вам захопитися чимось, не нудьгувати й не нервувати під час перельоту.

Не вживайте алкоголь

Існує поширена думка, що алкоголь розслаблює під час польоту і позбавляє страху. Це так, але ви ніколи не знаєте, як поводитиметься ваш організм, накачаний алкоголем, на висоті 10 – 15 кілометрів над рівнем землі. Вам може стати зле, ви можете стати агресивним або впасти в істерику. Не ускладнюйте політ ні собі, ні навколишнім.



Не вживайте алкоголь на борту літака / za-kordon.in.ua

Нагадайте собі про мету поїздки

Подумки складіть список причин, за якими ви скористалися повітряним транспортом. Напевно вони досить переконливі для того, щоб перемогти свій страх.

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Зверніться до професіоналів

Якщо аерофобія перешкоджає вам подорожувати, варто звернутися за професіональною допомогою. Деякі авіакомпанії, а також аеропорти, влаштовують спеціальні тренінги для пасажирів, що бояться літати.