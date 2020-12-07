По статистике, человеку нужно сесть на 22 000 рейсов, чтобы попасть в авиакатастрофу. Однако аэрофобией страдает почти треть населения планеты. Причины разные: кто-то боится попасть в авиакатастрофу, другие – высоты или замкнутого пространства. Но аэрофобию можно вылечить, так же как и справиться с волнением перед полетом.

Как это сделать, рассказывает Travel24.

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Признайте свой страх

В этом нет ничего зазорного – признаться себе в своих страхах. Перед полетом можете предупредить бортпроводников о своей особенности, и они будут внимательнее относиться к вам лично.

Исследуйте ваш страх

Спросите себя, что именно вызывает беспокойство: страх аварии самолета, клаустрофобия, или, возможно, пребывание в непривычных условиях. Прежде чем планировать длительный перелет, попробуйте потратить некоторое время, исследуя свой страх. Ведь только поняв проблему, вы сможете принять соответствующие меры для ее преодоления.

Приезжайте в аэропорт заранее

Прохождение таможенного и пограничного контроля, регистрации на рейс, регистрация багажа, особенно контроль безопасности занимает достаточно много времени. Приезжайте в аэропорт заранее, чтобы спокойно уладить все формальности. Оказавшись в зоне вылета, найдите гейт, указанный в талоне на посадку. Воздержитесь от кофе, поскольку он способен усилить ощущение стресса. Используйте время до отлета, чтобы расслабиться.



Приезжайте в аэропорт заранее / lb.ua

Выбирайте комфортное место

Если вы страдаете клаустрофобией, то вам следует выбрать место у прохода. Некоторые новые самолеты имеют кроме бизнес и эконом, сегменты премиум-класса, которым лететь приятнее. Если вы сообщите, что нервничаете, стюардессы постараются устроить вас как можно комфортнее.

Пользуйтесь масками для глаз

Спокойный сон во время долгого перелета – лучший выход. К сожалению, уснуть бывает не просто. Поможет надувная подушка, маска на глаза для сна, и "заглушки" для ушей. Маска на глазах сигнализирует стюардессе о том, что беспокоить вас не стоит. Большое количество авиакомпаний экономит на удобствах во время ночных рейсов, поэтому позаботьтесь о себе самостоятельно.



Пользуйтесь масками для глаз / trn-news.ru

Во время полета отвлекайтесь

Один из лучших способов не устать от длительного перелета – заняться тем, на что обычно нет времени. Загрузите в свой смартфон фильмы, что хотели бы посмотреть, книгу, к которой не доходили руки. Возьмите с собой все, что поможет вам увлечься чем-то, не скучать и не нервничать во время перелета.

Не употребляйте алкоголь

Существует распространенное мнение, что алкоголь расслабляет во время полета и лишает страха. Это так, но вы никогда не знаете, как будет вести себя ваш организм, накачанный алкоголем, на высоте 10 – 15 километров над уровнем земли. Вам может стать плохо, вы можете стать агрессивным или впасть в истерику. Не утруждайте полет ни себе, ни окружающим.



Не употребляйте алкоголь на борту самолета / za-kordon.in.ua

Напомните себе о цели поездки

Мысленно составьте список причин, по которым вы воспользовались воздушным транспортом. Наверное они достаточно убедительны для того, чтобы победить свой страх.

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Обратитесь к профессионалам

Если аэрофобия препятствует вам путешествовать, стоит обратиться за профессиональной помощью. Некоторые авиакомпании, а также аэропорты, устраивают специальные тренинги для пассажиров, которые боятся летать.