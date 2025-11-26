Якщо вам сподобалась тема, то залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Daily Mail.

Що обирають туристи у 2026 році: пляж чи унікальні враження?

З наближенням грудня мандрівники вже починають планувати поїздки на 2026 рік, і все більше людей віддають перевагу активностям та унікальним враженням замість традиційного пляжного відпочинку.

Популярними стають: спостереження за птахами, пішохідні та гастрономічні тури, кавові маршрути, ранкові сходи сонця та майстер-класи. Наприклад, 8 з 10 мілленіалів віддають цьому пріоритет під час відпочинку.

Навіть сама Аріана Гранде розповіла в одному своєму подкасті, що використовує додаток для ідентифікації птахів за звуком і часто займається цим хобі під час подорожей.

Спостереження з природою / фото Kartinki.pisc

Пішохідні тури також стали знову популярними: їх бронювання зросло на 30 відсотків, а багато маршрутів відкривають місцеві кулінарні та культурні особливості. Любителі їжі та кави теж у центрі уваги: бронювання фуд-турів зросло на 46 відсотків, кавових на 110 відсотків.

Все більше туристів обирають ранкові пригоди. Крім того, майстер-класи з кулінарії, ремесел чи спорту стають новим трендом, адже попит на них зріс аж на 73 відсотки.

Також, як пише Forbes, близько двох третин мандрівників купують дизайнерський посуд або їстівні сувеніри, від розписаних банок зі спеціями до оливкової олії, яку можна використовувати як декор. Чверть зазначають, що такі сувеніри допомагають їм згадувати місце поїздки під час приготування їжі.



Купівля місцевих продуктів під час подорожі / фото Getty

Ця тенденція сприяє сталому туризму: купівля місцевих продуктів підтримує ремісників, зменшує транспортні викиди та створює менше відходів, адже багато виробів придатні до повторного використання або переробки.

Які сувеніри вважають найкращими?