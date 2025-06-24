Дослідження Applied Research in Quality of Life показало, що щасливішими людей робить не подорож, а очікування на неї. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Eatthis.

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Як відпустка покращує ментальне здоров'я

Нідерландські вчені встановили, що між тими людьми, які вже відпочили, і тими, що не брали відпустку, не було суттєвої різниці в рівні відчуття щастя. Радість від відпустки повністю зникала через 8 тижнів після неї. Однак найвищий рівень щастя відчували ті люди, у яких була запланована мандрівка.

Очікування відпочинку або навіть короткої мандрівки здатне підтримувати добрий настрій упродовж 2 місяців.

Щоб почуватися щасливішими впродовж року, плануйте кілька коротких відпусток замість однієї довгої,

– радять науковці.



Відпустка на морі / Фото Pavel Danilyuk, Pexels

Професор психології Крістіан Во пояснив, що очікування на якусь приємну подію – це потужний механізм подолання труднощів. Він дає змогу організму краще справлятися зі стресом та легше проживати негативні емоції.

Саме тому так важливо планувати відпустку або коротку вилазку кудись. Щоб бути щасливішим, частіше плануйте відпочинок і краще робіть це заздалегідь, аби сповна насолодитися очікуванням на нього.