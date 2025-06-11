Загалом ідеальними місяцями для відпустки туроператори називають червень і липень. У цей час можна гарно позасмагати й поплавати на пляжі, відвідати гірські національні парки та відомі історичні пам'ятки. Щоправда, деякі пляжі можуть бути переповнені туристами, розповідає 24 Канал.

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Літо в Чорногорії

Червень

Чудовий час для пляжного відпочинку, адже наступні місяці будуть більш людними. У горах відкривають більше пішохідних стежок, а рівень води менш екстремальний, тому червень також ідеальний місяць для походів і сплавів на плотах. У цей час радять покататися на каяку серед прекрасних водяних лілій на Скадарському озері.



Скадарське озеро / Фото Tripadvisor

Липень

Це найсухіший і найсонячніший місяць. У Которі та Будві вода, наприклад, прогрівається до 25 градусів. Оскільки погода спекотна, це не найкращий місяць для піших прогулянок, але для пасивного пляжного відпочинку – якраз чудовий. До того ж у горах можна знайти полегшення – там температура становить 20 градусів.



Пляж у Которі / Фото Cozy Montenegro

Серпень

У розпал літа в Чорногорії панує фестивальна атмосфера. На Адріатичному узбережжі надзвичайно людно, ціни на проживання високі, але туристи однаково все швидко бронюють. У серпні тримається спекотна температура, тому піші гірські прогулянки завжди будуть гарною ідеєю.