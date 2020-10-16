Вирушаючи у подорож – ми сподіваємося, що з нашим імунітетом все буде добре, і мандрівка пройде без хвороби. Але однієї надії мало, потрібно дотримуватися ще й певних правил, які не дозволять щось підхопити та зіпсувати поїздку.

Travel24 розповість вам про них.

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Правильно зберіть аптечку

Приготуйте дорожню аптечку з набором необхідних ліків: вітаміни, жарознижувальні, заспокійливе і знеболювальне, таблетки від нудоти та зневоднення, від проблем зі шлунково-кишковим трактом і серцем, дезінфекційні засоби й сорбенти, а також вату і бинт.

Зробіть щеплення

Це одне з перших правил, якого варто дотримуватися. Є захворювання, від яких ліки в аптечці вже не допоможуть – наприклад, кліщовий енцефаліт або жовта лихоманка. Обов'язковим є тільки щеплення від жовтої лихоманки – при перетині кордону деяких країн у вас можуть зажадати довідку про її проведення. Загалом, набір потрібних щеплень буде відрізнятися в залежності від того регіону, куди ви їдете.



Зробіть щеплення / cheline.com.ua

Стежте за гігієною

Якщо в чистоті транспорту або здоров'ї попутників ви не зовсім впевнені, подбайте про захисні засоби, які вбережуть від попадання всередину організму хвороботворних бактерій: антибактеріальні серветки, антисептики й медичні маски. Також змастіть слизову оболонку носа противірусним препаратом.

Провітрюйте приміщення

Дуже важливо під час заселення в готельний номер або орендовану квартиру провести провітрювання приміщення. Річ у тім, що нестача кисню викликає сонливість і в цілому погано впливає на самопочуття. У такому випадку будь-яка поїздка не буде радісною. Крім того, в приміщенні, де немає припливу свіжого повітря, прискорено розмножуються хвороботворні бактерії. Чисте ж повітря, навпаки, нейтралізує їх за лічені хвилини.



Провітрюйте приміщення / volnovakha.city

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Харчуйтеся правильно

Подорож – це час, коли багато хто дозволяє собі відхилитися від звичного режиму харчування і спробувати щось нове. Часто організм може бути не згоден з такими нововведеннями в раціоні. Щоб не зіпсувати самопочуття, пробуйте екзотичні страви в малих кількостях, чергуючи їх зі звичними й більш легкими. Незамінними в дорозі стануть вода і фрукти. Саме вони є природними джерелами вітамінів і мікроелементів.