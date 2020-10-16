Отправляясь в путешествие – мы надеемся, что с нашим иммунитетом все будет хорошо, и путешествие пройдет без болезни. Но одной надежды мало, нужно соблюдать еще и определенные правила, которые не позволят что-то подхватить и испортить поездку.

Travel24 расскажет вам о них.

Похоже: Аптечка путешественника: что взять с собой и как правильно сложить

Правильно соберите аптечку

Приготовьте дорожную аптечку с набором необходимых лекарств витамины, жаропонижающие, успокаивающее и обезболивающее, таблетки от тошноты и обезвоживания, от проблем с желудочно-кишечным трактом и сердцем, дезинфекционные средства и сорбенты, а также вату и бинт.

Сделайте прививки

Это одно из первых правил, которого следует придерживаться. Есть заболевания, от которых лекарства в аптечке уже не помогут – например, клещевой энцефалит или желтая лихорадка. Обязательным является только прививка от желтой лихорадки – при пересечении границы некоторых стран у вас могут потребовать справку о ее проведении. В общем, набор необходимых прививок будет отличаться в зависимости от того региона, куда вы едете.



Сделайте прививки / cheline.com.ua

Следите за гигиеной

Если в чистоте транспорта или здоровье попутчиков вы не совсем уверены, позаботьтесь о защитных средствах, которые уберегут от попадания внутрь организма болезнетворных бактерий: антибактериальные салфетки, антисептики и медицинские маски. Также смажьте слизистую оболочку носа противовирусным препаратом.

Проветривайте помещение

Очень важно во время заселения в гостиничный номер или съемную квартиру провести проветривание помещения. Дело в том, что недостаток кислорода вызывает сонливость и в целом плохо влияет на самочувствие. В таком случае любая поездка не будет радостной. Кроме того, в помещении, где нет притока свежего воздуха, ускоренно размножаются болезнетворные бактерии. Чистый же воздух, наоборот, нейтрализует их за считанные минуты.



Проветривайте помещение / volnovakha.city

Интересно: Туристу на заметку: подборка фраз для общения в отеле без которых не объясниться

Питайтесь правильно

Путешествие – это время, когда многие позволяет себе отклониться от привычного режима питания и попробовать что-то новое. Часто организм может быть не согласен с такими нововведениями в рационе. Чтобы не испортить самочувствие, пробуйте экзотические блюда в малых количествах, чередуя их с привычными и более легкими. Незаменимыми в дороге станут вода и фрукты. Именно они являются естественными источниками витаминов и микроэлементов.