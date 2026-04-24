Travel Цікаві місця України Колись тут відпочивали дворяни: як найстаріший пляж Одеси став доступним для всіх
24 квітня, 15:24
Софія Мінджоса
Основні тези
  • Ланжерон – найстаріший одеський пляж, названий на честь французького аристократа графа Ланжерона, який зробив пляж доступним для всіх одеситів.
  • Пляж зазнав значних змін після великого зсуву в 1953 році та реконструкції в 1960-х.
Ланжерон – це найстаріший одеський пляж, який розташований у центрі міста. Тут завжди багато відпочивальників, які гріються на сонечку та купаються в морі, але раніше це місце було не таким гамірним. Ще 200 років тому Ланжерон був доступний лише аристократам.

Не всі знають, що пляж Ланжерон названий на честь французького аристократа – графа Луї Олександра Андро де Ланжерона, який був генерал-губернатором Новоросійського краю. Цікавою історією одеського пляжу поділилися на тікток-сторінці @this_is_mama_odesa. 

Що відомо про історію Ланжерону?

200 років тому граф Ланжерон вирішив збудувати дачу на березі Чорного моря в Одесі. За розміром ця дача була як цілий маєток, однак до нині залишилася лише арка, яку встановили у 1830 році, а у 2013 році – реставрували. Колись вона прикрашала в'їзд на графську дачу, а сьогодні є нагадуванням минулої величі.

Ланжерон часто влаштовував на дачі різні вечірки та бали, де збиралася уся аристократія, а після смерті заповів це місце місту. Однак він поставив умову – пляж мають зробити громадським, щоб він став доступним усіх одеситам. На той час громадських пляжів у місті не було, тож Ланжерон став першим.


Пляж Ланжерон у минулому / Фото Туристичного порталу Одеси

На Ланжероні у той час облаштовували купальні, які спершу були платними і лише згодом їх зробили доступними для простого люду. Цікаво, що пляж мав зовсім інший вигляд, ніж зараз – він був вузький, кам'янистий, оточений скелями та схилами. Усе змінилося після великого зсуву у 1953 році. Тоді місцева влада перейнялася проблемою і в 1960-х провела велику реконструкцію берегової лінії, яка отримала той вигляд що є сьогодні – схили зробили пологими, а сам пляж ширшим.

До речі, радянська влада намагалася перейменувати пляж на "Комсомольський" і навіть змінила напис на арці. Однак, як пише Туристичний портал Одеси, це було марно – місцеве населення продовжувало називати його Ланжерон.

Нині Ланжерон є одним з найпопулярніших пляжів Одеси – тут є ресторани, клуби, пішохідна набережна тощо. Вхід на пляж безкоштовний, але за шезлонг треба заплатити, або ж можна постелити рушник.

Часті питання

Чому пляж Ланжерон має таку назву?

Пляж Ланжерон названий на честь французького аристократа – графа Луї Олександра Андро де Ланжерона, який був генерал-губернатором Новоросійського краю.

Яка історія арки на пляжі Ланжерон?

Арка на пляжі Ланжерон була встановлена у 1830 році і прикрашала в'їзд на графську дачу. У 2013 році арку було реставровано, і вона зараз служить нагадуванням про минулу велич.

Як змінився пляж Ланжерон після реконструкції у 1960-х роках?

Після великого зсуву у 1953 році, у 1960-х роках було проведено велику реконструкцію. Скелі та схили зробили пологими, а сам пляж став ширшим, ніж був раніше.

