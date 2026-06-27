Подорожі з ранковими вильотами часто змушують туристів обирати між дорогою до аеропорту вночі та ночівлею прямо у терміналі. Мандрівники поділилися власним досвідом і розповіли, що варто врахувати, якщо доводиться чекати на літак достатньо багато годин.

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Що радять тим, хто планує залишитися в аеропорту на ніч?

Передусім туристи радять заздалегідь перевірити правила конкретного аеропорту, адже деякі термінали можуть зачинятися на ніч і не дозволяти залишатися всередині. Першочергово варто шукати місця зі зручними сидіннями без підлокітників, щоб можна було прилягти. Дехто радить підніматися на верхні поверхи аеропорту, де часто є більше вільного простору.

Мандрівники також рекомендують подбати про комфорт: взяти теплий одяг або щось накинути зверху, адже через кондиціонери в терміналах може бути прохолодно. Не зайвими будуть пов'язка на очі, вода, їжа та заряджений телефон. Окремо туристи наголошують на безпеці: краще не ночувати одному, а якщо подорожуєте з кимось, можна по черзі відпочивати і стежити за речами.

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Деякі мандрівники розповіли, що під час довгого очікування просто спали на сидіннях або навіть на підлозі, використовуючи рюкзак як подушку. Також радять обирати місця біля розеток, щоб мати можливість зарядити телефон. Головне не витрачати всю ніч у барах чи кафе аеропорту, адже це може суттєво збільшити витрати перед поїздкою.