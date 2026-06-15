Правильно зібрана сумка для літака дозволяє уникнути зайвого стресу та зберегти спокій у непередбачуваних ситуаціях. Про три найважливіші предмети, які варто завжди тримати при собі, розповідає Mirror з посиланням на досвідчену мандрівницю Жакі. Вона часто подорожує наодинці та точно знає, як діяти, якщо зареєстрований багаж раптом затримається.

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Чому готівка має значення?

Жакі пояснює, що наявність фізичної валюти країни призначення є абсолютно необхідною. Багато мандрівників припускаються помилки, сподіваючись виключно на безготівковий розрахунок або валюту своєї країни.

Не беріть із собою гроші вашої країни. У тіктоці я часто бачу відео, де туристи приїжджають на місце призначення і щиро дивуються, що там не приймають їхню валюту. Візьміть гроші тієї країни, куди ви прямуєте. Мати при собі трохи готівки завжди корисно, особливо якщо ваш багаж загубиться,

– розповідає Жакі.

Варто обов'язково брати гроші місцевої валюти у ручну поклажу / фото Canva

Які правила діють для перевезення павербанків?

Портативний зарядний пристрій у ручній поклажі – це річ, без якої сучасний турист просто не може обійтися. Проте більшість авіакомпаній зараз займають жорстку позицію щодо їх використання. Згідно з правилами Управління цивільної авіації, павербанки завжди повинні знаходитися виключно в ручній поклажі. Їх суворо заборонено класти в зареєстровані сумки та валізи.

Я не можу вийти з дому без павербанка, коли подорожую. Можна купити дешевий пристрій, він не обов'язково має бути дорогим, але можливість зарядити телефон будь-де – це надзвичайно корисно. Якщо ваш багаж загубиться і ви залишитеся лише з ручною поклажею, ви станете дуже залежними від свого смартфона,

– пояснює мандрівниця.

Якщо служба безпеки знайде павербанк у вашому зареєстрованому багажі, його просто конфіскують. Крім того, ви ризикуєте зіткнутися з серйозними затримками рейсу або навіть дорогими змінами маршруту. Також варто пам'ятати, що заряджати пристрої під час польоту або використовувати їх у повітрі категорично заборонено.

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Чим корисний запасний одяг?

Мандрівниця зазначає, що пакування запасного комплекту спідньої білизни або навіть кількох у ручну поклажу може виявитися неймовірно корисним. Для далекомагістральних рейсів вона радить брати повноцінний комплект одягу.

Багаж може затриматися на кілька днів. У такому разі мені потрібен свіжий одяг, який допоможе комфортно перечекати день, поки я не дістануся до магазину і не вирішу цю проблему,

– пояснює дівчина.

Окрім трьох головних пунктів, до списку корисних речей у ручній поклажі також варто додати ліки, порожню пляшку для води (яку можна наповнити після проходження контролю безпеки), електроніку (включно з планшетами та електронними книгами), цінні речі, проїзні документи (паспорт і посадковий талон), ручку, а також беруші, маску для сну та дорожню подушку.