Правильно собранная сумка для самолета позволяет избежать лишнего стресса и сохранить спокойствие в непредвиденных ситуациях. О трех самых важных предметах, которые стоит всегда держать при себе, рассказывает Mirror со ссылкой на опытную путешественницу Жаки. Она часто путешествует в одиночку и точно знает, как действовать, если зарегистрированный багаж вдруг задержится.

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Почему наличные деньги имеют значение?

Жаки объясняет, что наличие наличной валюты страны назначения является абсолютно необходимым. Многие путешественники допускают ошибку, полагаясь исключительно на безналичный расчет или валюту своей страны.

Не берите с собой деньги вашей страны. В тиктоке я часто вижу видео, где туристы приезжают в пункт назначения и искренне удивляются, что там не принимают их валюту. Возьмите деньги той страны, куда вы направляетесь. Иметь при себе немного наличных всегда полезно, особенно если ваш багаж потеряется,

– рассказывает Жаки.

Обязательно стоит взять деньги в местной валюте в ручную кладь / фото Canva

Какие правила действуют при перевозке powerbank?

Портативное зарядное устройство в ручной клади – это вещь, без которой современный турист просто не может обойтись. Однако большинство авиакомпаний сейчас занимают жесткую позицию в отношении их использования. Согласно правилам Управления гражданской авиации, портативные зарядные устройства всегда должны находиться исключительно в ручной клади. Их строго запрещено класть в зарегистрированные сумки и чемоданы.

Я не могу выйти из дома без powerbank, когда путешествую. Можно купить дешевое устройство, оно не обязательно должно быть дорогим, но возможность зарядить телефон где угодно – это чрезвычайно полезно. Если ваш багаж потеряется и вы останетесь только с ручной кладью, вы станете очень зависимыми от своего смартфона,

– объясняет путешественница.

Если служба безопасности найдет powerbank в вашем зарегистрированном багаже, его просто конфискуют. Кроме того, вы рискуете столкнуться с серьезными задержками рейса или даже дорогостоящими изменениями маршрута. Также стоит помнить, что заряжать устройства во время полета или использовать их в воздухе категорически запрещено.

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Чем полезна запасная одежда?

Путешественница отмечает, что упаковка запасного комплекта нижнего белья или даже нескольких в ручную кладь может оказаться невероятно полезной. Для дальнемагистральных рейсов она советует брать полноценный комплект одежды.

Багаж может задержаться на несколько дней. В таком случае мне нужна чистая одежда, которая поможет комфортно переждать день, пока я не доберусь до магазина и не решу эту проблему,

– объясняет девушка.

Помимо трех основных пунктов, в список полезных вещей в ручной клади также стоит добавить лекарства, пустую бутылку для воды (которую можно наполнить после прохождения контроля безопасности), электронику (включая планшеты и электронные книги), ценные вещи, проездные документы (паспорт и посадочный талон), ручку, а также беруши, маску для сна и дорожную подушку.