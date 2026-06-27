Путешествия с утренними вылетами часто заставляют туристов выбирать между поездкой в аэропорт ночью и ночёвкой прямо в терминале. Путешественники поделились собственным опытом и рассказали, что стоит учесть, если приходится ждать самолет достаточно много часов.

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Что советуют тем, кто планирует остаться в аэропорту на ночь?

Прежде всего туристы советуют заранее проверить правила конкретного аэропорта, ведь некоторые терминалы могут закрываться на ночь и не разрешать оставаться внутри. В первую очередь стоит искать места с удобными сиденьями без подлокотников, чтобы можно было прилечь. Некоторые советуют подниматься на верхние этажи аэропорта, где часто больше свободного пространства.

Путешественники также рекомендуют позаботиться о комфорте: взять теплую одежду или что-нибудь накинуть сверху, ведь из-за кондиционеров в терминалах может быть прохладно. Не лишними будут повязка на глаза, вода, еда и заряженный телефон. Отдельно туристы подчеркивают важность безопасности: лучше не ночевать в одиночку, а если путешествуете с кем-то, можно по очереди отдыхать и следить за вещами.

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Некоторые путешественники рассказали, что во время долгого ожидания просто спали на сиденьях или даже на полу, используя рюкзак в качестве подушки. Также советуют выбирать места возле розеток, чтобы иметь возможность зарядить телефон. Главное – не проводить всю ночь в барах или кафе аэропорта, ведь это может существенно увеличить расходы перед поездкой.