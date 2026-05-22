Насправді овербукінг на лоукостах стається рідше, ніж здається. Однак все одно важливо бути готовим до нього і знати, що робити у такій ситуації. Детальніше розповіла бортпровідниця Тетяна Іваніхіна.

Що робити при овербукінгу?

Овербукінг – це ситуація коли авіакомпанія продала на рейс більше квитків, ніж є місць у літаку. Це звичайна практика і насправді цілком законна – авіакомпанії розраховують, що деякі пасажири не з'являться на рейс, а вони, своєю чергою, зможуть збільшити прибуток.

Як пише Independent, близько 5% людей зазвичай не з'являються на посадку – у когось змінилися плани, хтось банально запізнився. Авіакомпанії знають про орієнтовний відсоток неявки і саме на таку кількість продають надлишкових квитків. У цьому є й плюси, адже, по-перше, так вдається утримувати нижчі ціни на перельоти, а, по-друге, туристи, яким потрібно кудись летіти негайно, можуть забронювати квиток.

Якщо ви потрапили під овербукінг, одразу йдіть до представника авіакомпанії. Чим швидше ви підійдете на стійку, тим більше варіантів вам зможуть запропонувати. Є два варіанти:

або вам примусово замінять рейс;

або знайдуть добровольців, які замість вас погодяться не летіти цим рейсом.

Тетяна радить нічого одразу не підписувати – авіакомпанії часто дають ваучери, бо так їм вигідніше. Однак при овербукінгу вам зобов'язані надати інший квиток і виплатити компенсацію. Для цього обов'язково візьміть листочок, який підтверджує, що вам відмовлено у посадці. Його можна отримати у представника авіакомпанії, який стоїть на гейті.

Що робити, щоб не потрапити під овербукінг?

Слідкуйте за оновленнями в додатку, SMS та e-mail. Часто авіакомпанії заздалегідь повідомляють про овербукінг.

Проходьте реєстрацію на рейс якомога раніше.

Майте при собі контакти авіакомпанії.

Якщо ви не потрапили на рейс, вимагайте зафіксувати вирішення проблеми у письмовому форматі.

Якщо ж вам пропонують стати добровольцем і відмовитися від свого місця на літаку, то добре зважте усі "за" і "проти". Компенсація за добровільну відмову може передбачати новий квиток, розміщення у готелі, харчування, гроші тощо.

Як пише Airhelp, за правилами Європейського Союзу, у разі відмови в посадці пасажиру виплачують фіксовану компенсацію. Її розмір залежить від дальності польоту і може сягати від 250 до 600 євро. Однак при добровільній відмові компенсацію не виплачують.

Бортпровідниця розповіла, як діяти при овербукінгу: відео

