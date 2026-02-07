З Києва до Будапешта менше ніж 700 гривень: як українці можуть зекономити на поїздці

Безмежно хочете поїхати до Будапешта, але не хочете сильно витрачатися? Ми знаємо, як точно зекономити на дорозі та не переплачувати зайвий раз. Про цей маршрут розповіла українська туристка у своєму блозі.

Цим маршрутом поділилася українська туристка s.artemiuk у своєму блозі. Вона детально описала свою поїздку потягом Київ – Чоп і дала декілька практичних порад для тих, хто планує подібну подорож.

Як максимально дешево доїхати з Києва до Будапешта?

Найдешевші квитки реально знайти онлайн, і вони коштують від 248 гривень. Потягів дуже багато, можна обрати різні години відправлення: як рано вранці, так і ввечері.

На вокзалі в Чопі слід зайняти чергу та пройти митний контроль. Туристка радить все ж роздрукувати квитки, щоб уникнути непорозумінь. Якщо хвилюєтеся, що загубитеся, просто слідкуйте за українцями – вони точно знають, що робити.

Маршрут з Києва до Будапешта: дивитись відео

У залі очікування навіть є магазин, тому можна перекусити перед подальшою поїздкою. Дівчина їхала з Києва ввечері, і вже о 8-й вечора пройшла український кордон. Потім вона пересіла на інший потяг Чоп – Захонь.

Що варто знати про прибуття до Захоня: після того як угорські контролери перевірять документи, виходите з потяга трохи раніше і йдете на вокзал до каси, щоб купити наступний квиток. Цей квиток називається "квиток солідарності" – він безкоштовний для українців і діє від прикордонних пунктів по Угорщині. На касі потрібно показати український паспорт, і вас зорієнтують, куди йти далі.

Якщо вам цікаві деталі про "квиток солідарності", читайте подробиці у пості Aviastop.

Далі потяги їздять дуже часто, і заплатити доведеться лише за місто – ціна складає 133 гривень. Вільних місць на потягах вже багато, тому проблем із посадкою немає. Сумарно дорога зайняла у дівчини близько 15 годин, а витрати склали 658 гривень.

