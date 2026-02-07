З Києва до Будапешта менше ніж 700 гривень: як українці можуть зекономити на поїздці
- Українська туристка s.artemiuk описала дешеву подорож з Києва до Будапешта, яка коштувала їй 658 гривень і зайняла 15 годин.
- Маршрут включає поїзд з Києва до Чопа, пересадку на потяг Чоп – Захонь, та використання безкоштовного "квитка солідарності" для українців у межах Угорщини.
Безмежно хочете поїхати до Будапешта, але не хочете сильно витрачатися? Ми знаємо, як точно зекономити на дорозі та не переплачувати зайвий раз. Про цей маршрут розповіла українська туристка у своєму блозі.
Цим маршрутом поділилася українська туристка s.artemiuk у своєму блозі. Вона детально описала свою поїздку потягом Київ – Чоп і дала декілька практичних порад для тих, хто планує подібну подорож.
Як максимально дешево доїхати з Києва до Будапешта?
Найдешевші квитки реально знайти онлайн, і вони коштують від 248 гривень. Потягів дуже багато, можна обрати різні години відправлення: як рано вранці, так і ввечері.
На вокзалі в Чопі слід зайняти чергу та пройти митний контроль. Туристка радить все ж роздрукувати квитки, щоб уникнути непорозумінь. Якщо хвилюєтеся, що загубитеся, просто слідкуйте за українцями – вони точно знають, що робити.
Маршрут з Києва до Будапешта: дивитись відео
У залі очікування навіть є магазин, тому можна перекусити перед подальшою поїздкою. Дівчина їхала з Києва ввечері, і вже о 8-й вечора пройшла український кордон. Потім вона пересіла на інший потяг Чоп – Захонь.
Що варто знати про прибуття до Захоня: після того як угорські контролери перевірять документи, виходите з потяга трохи раніше і йдете на вокзал до каси, щоб купити наступний квиток. Цей квиток називається "квиток солідарності" – він безкоштовний для українців і діє від прикордонних пунктів по Угорщині. На касі потрібно показати український паспорт, і вас зорієнтують, куди йти далі.
Далі потяги їздять дуже часто, і заплатити доведеться лише за місто – ціна складає 133 гривень. Вільних місць на потягах вже багато, тому проблем із посадкою немає. Сумарно дорога зайняла у дівчини близько 15 годин, а витрати склали 658 гривень.
