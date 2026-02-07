Из Киева в Будапешт меньше 700 гривен: как украинцы могут сэкономить на поездке
- Украинская туристка s.artemiuk описала дешевое путешествие из Киева в Будапешт, которое стоило ей 658 гривен и заняло 15 часов.
- Маршрут включает поезд из Киева в Чоп, пересадку на поезд Чоп – Захонь, и использование бесплатного "билета солидарности" для украинцев в пределах Венгрии.
Бесконечно хотите поехать в Будапешт, но не хотите сильно тратиться? Мы знаем, как точно сэкономить на дороге и не переплачивать лишний раз. Об этом маршруте рассказала украинская туристка в своем блоге.
Этим маршрутом поделилась украинская туристка s.artemiuk в своем блоге. Она подробно описала свою поездку поездом Киев – Чоп и дала несколько практических советов для тех, кто планирует подобное путешествие.
Как максимально дешево доехать из Киева в Будапешт?
Самые дешевые билеты реально найти онлайн, и они стоят от 248 гривен. Поездов очень много, можно выбрать разные часы отправления: как рано утром, так и вечером.
На вокзале в Чопе следует занять очередь и пройти таможенный контроль. Туристка советует все же распечатать билеты, чтобы избежать недоразумений. Если волнуетесь, что потеряетесь, просто следите за украинцами – они точно знают, что делать.
Маршрут из Киева в Будапешт: смотреть видео
В зале ожидания даже есть магазин, поэтому можно перекусить перед дальнейшей поездкой. Девушка ехала из Киева вечером, и уже в 8 вечера прошла украинскую границу. Затем она пересела на другой поезд Чоп – Захонь.
Что стоит знать о прибытии в Захонь: после того как венгерские контролеры проверят документы, выходите из поезда чуть раньше и идете на вокзал в кассу, чтобы купить следующий билет. Этот билет называется "билет солидарности" – он бесплатный для украинцев и действует от пограничных пунктов по Венгрии. На кассе нужно показать украинский паспорт, и вас сориентируют, куда идти дальше.
Далее поезда ездят очень часто, и заплатить придется только за город – цена составляет 133 гривен. Свободных мест на поездах уже много, поэтому проблем с посадкой нет. Суммарно дорога заняла у девушки около 15 часов, а расходы составили 658 гривен.
Сколько стоит отдых в другие направления?
Одна украинская блогерша была возмущена ценами отдыха на Буковеле. Например, даже обычный поход в заведение питания на двоих, без всякой роскоши или дорогих позиций в меню, обходился минимум в 2 000 гривен.
Также узнайте о стоимость отдыха в Италии на 4 дня. Только транспортные расходы, охватывающие автобусы, авиаперелеты и поезда, суммарно составят 10 – 12 тысяч гривен, а средний чек в заведении на еду в Риме и Венеции составляет 20 – 25 евро на человека.
