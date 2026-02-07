Этим маршрутом поделилась украинская туристка s.artemiuk в своем блоге. Она подробно описала свою поездку поездом Киев – Чоп и дала несколько практических советов для тех, кто планирует подобное путешествие.

Смотрите также Не дайте себя обмануть: топ 10 городов мира, где туристов обворовывают чаще всего

Как максимально дешево доехать из Киева в Будапешт?

Самые дешевые билеты реально найти онлайн, и они стоят от 248 гривен. Поездов очень много, можно выбрать разные часы отправления: как рано утром, так и вечером.

На вокзале в Чопе следует занять очередь и пройти таможенный контроль. Туристка советует все же распечатать билеты, чтобы избежать недоразумений. Если волнуетесь, что потеряетесь, просто следите за украинцами – они точно знают, что делать.

Маршрут из Киева в Будапешт: смотреть видео

В зале ожидания даже есть магазин, поэтому можно перекусить перед дальнейшей поездкой. Девушка ехала из Киева вечером, и уже в 8 вечера прошла украинскую границу. Затем она пересела на другой поезд Чоп – Захонь.

Что стоит знать о прибытии в Захонь: после того как венгерские контролеры проверят документы, выходите из поезда чуть раньше и идете на вокзал в кассу, чтобы купить следующий билет. Этот билет называется "билет солидарности" – он бесплатный для украинцев и действует от пограничных пунктов по Венгрии. На кассе нужно показать украинский паспорт, и вас сориентируют, куда идти дальше.

Если вам интересны детали о "билет солидарности", читайте подробности в посте Aviastop.

Смотрите также Этот путь стоит усилий туристов: на каком побережье спрятались два невероятно красивых замка

Далее поезда ездят очень часто, и заплатить придется только за город – цена составляет 133 гривен. Свободных мест на поездах уже много, поэтому проблем с посадкой нет. Суммарно дорога заняла у девушки около 15 часов, а расходы составили 658 гривен.

Сколько стоит отдых в другие направления?