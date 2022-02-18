Wizz Air відклав старт 16 рейсів з України: перелік напрямків з новими датами
Джерело:Lowcostavia
Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відклала дату відновлення деяких рейсів з міст України. Їх аж 16.
Про це свідчить аналіз системи бронювання.
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Wizz Air відклав старт 16 нових рейсів з України
Так, зміни стосуються рейсів з Києва, Львова, Харкова та Одеси.
З Києва лоукостер змінив дату старту польотів до міст Австрії, Італії, Португалії та Швейцарії. Щодо Львова, то зміни торкнулися Мілану, Неаполю та Вільнюса.
При цьому Wizz Air відновить рейси з Одеси до Італії пізніше на місяць, а до столиці Словаччини полетить аж у червні, а в Афіни у вересні.
Скасував лоукостер лише один рейс – з Харкова. Мовиться про Таллінн. Також перенесли початок рейсів до Австрії та Чехії.
Перенесені рейси: перелік
- Київ – Зальцбург: з 29 березня – з 3 жовтня
- Київ – Болонья: з 29 березня – з 3 жовтня
- Київ – Катанья: з 27 березня – з 5 травня
- Київ – Неаполь: з 29 березня – відновлення з 3 травня
- Київ – Порту: з 7 липня – з 22 вересня
- Київ – Базель: з 29 серпня – з 6 липня
- Львів – Мілан (Мальпенса): з 6 березня – відновлення з 29 березня
- Львів – Неаполь: з 6 березня – відновлення з 27 березня
- Львів – Вільнюс: з 27 березня – відновлення з 10 квітня
- Харків – Відень: з 27 березня – відновлення з 6 квітня
- Харків – Таллінн: скасовано з 18 лютого до 26 березня
- Харків – Пардубиці: з 7 липня – з 22 вересня
- Одеса – Афіни: з 5 липня – з 20 вересня
- Одеса – Венеція (Тревізо): з 28 березня – відновлення з 12 квітня
- Одеса – Рим Ф'юмічіно: з 29 березня – відновлення з 11 квітня
- Одеса – Братислава: з 29 березня – з 21 червня
Крім того, змін зазнав й розклад рейсів літньої навігації. Так, на багатьох напрямках змінено час чи дату вильоту.
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- Лоукостер вирішив розширити свою маршрутну мережу на весняний та літній період. Зокрема, авіаперевізник запустить нові рейси з Лондона та Албанії;
- Згідно із фінансовою звітністю Wizz Air за четвертий квартал 2021 рік, компанія змінить структуру флоту у наступні 5 років та збільшить середню місткість літаків;
- Авіакомпанія скасувала всі рейси з Одеси до Абу-Дабі. Про плани виконувати польоти оголосили ще у жовтні 2020 року;
- Крім того, Wizz Air має намір підвищити ціни на квитки вже найближчим часом.