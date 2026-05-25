"Куди їхати" – більше не питання: як новий тренд Whycation назавжди змінює світ туризму

У 2026 році ми спостерігаємо глобальний перехід до усвідомленого туризму, де головною метою поїздок стає не побачити щось нове, а емоційне перезавантаження та пошук внутрішнього спокою. Мандрівники все частіше обирають подорожі, які мають глибокий особистий сенс.

Визначили цей тренд, його називають Whycation, наприкінці 2025 року, тоді дослідження мережі Hilton детально розкрило, як саме змінюються пріоритети людей під час планування відпусток. Згодом з'явилися й практичні підтвердження того, як Whycation трансформує світ туризму.

Туристи у 2026 році обирають подорожі з причиною: про що мовиться?

Hilton у партнерстві з Ipsos провели глобальне наукове опитування 14 тисяч мандрівників із 14 країн світу. До результатів додали й власні дані компанії – від понад 5 тисяч членів команди, а також відгуки 1000 учасників програми лояльності мережі.

Результати показали, що туристи підтримають зліт тренду Whycation (Вайкейшн = Why, чому чи навіщо + Vacation, відпустка), який говорить про те, що поїздками керуватимуть емоційні мотиви – прагнення відпочити, бажання відновити зв'язок та набути змістовного досвіду. Спокій і культура стають пріоритетами.

Дійсно, після років подорожей за принципом "чим більше, тим краще", 2026 ознаменував перехід до більш усвідомленого туризму. Мандрівники шукають пригод, які відбивають їхню особистість та цінності – чи то спокійний відпочинок, чи то ностальгічні поїздки, сформовані дитячою уявою та сімейними традиціями, чи подорожі, натхненні особистими захопленнями.

У 2026 році мільйони людей по всьому світу, збираючись у відпустку, ставлять собі не звичне запитання: "Куди їдемо?", – а зовсім інше: "Навіщо їдемо?" Це не лінгвістична забавка – а принципово новий підхід до подорожей.

Тиша, сім'я, особисті сенси: що варто знати українцям про Whycation вже зараз?

Тобто загалом Whycation – це глобальний рух, в основі якого лежить не з визначення пункту призначення, а мотивація. Причім вона може бути абсолютно різною, аж до протилежної. Скажемо більше, Whycation вже поділили на кілька субтрендів, пише Euronews, як-от:

Hushpitality, тихе гостювання. Тобто мандрівники у 2026 році свідомо обирають місця, де можна сховатися від інформаційного шуму. Нову подорож досить часто люди сприймають як втечу – майже половина опитаних прагнули створити простір для особистого часу, для соло-відпочинку до або після сімейних відпусток хоч би на пару днів.

Соло-мандрівки у справах . Понад чверть бізнес-мандрівників активно шукають можливість побути наодинці під час робочих поїздок. Понад половина респондентів стверджують, що охоче вирушили б у робоче відрядження, аби просто відпочити від родини чи партнера. А 19% взагалі обирають сон замість спілкування з колегами.

Inheritourism, спадковий туризм. Він фіксує вплив батьківського досвіду на туристичні вибори дітей та онуків. Аж три чверті тих, хто подорожує з дітьми чи онуками, планують залучати тих до планування відпустки, і ще більше погоджуються, що саме діти надихають їх шукати нові враження під час мандрівок.

Сімейний Playtime Unplugged. 84% мандрівників планують шукати можливості для спільного дозвілля з родиною, а 58% батьків і дідусів та бабусь свідомо ініціюють "час без екранів" під час відпустки.

Як бачимо, загальна тема Whycation у 2026 році – це повільні, усвідомлені мандрівки, бажано з вимкненими сповіщеннями. Мандрівники все більше будують маршрути навколо свого "чому", зосереджуючись на тому, як подорож впливає на них самих і на місця, які вони відвідують. І дедалі помітнішою стає чітка еволюція мотивацій мандрівників від кількості до якості, від місць до мети.

Цікавий факт: у lodgingmagazine.com підмітили ще один спосіб, у який мандрівники бережуть відчуття комфорту під час подорожі – це самостійне приготування їжі. Несподівано, але майже половина людей прагне у відпустці зберегти свою домашню рутину – чи це означає готувати їжу, чи, наприклад, брати з собою домашніх тварин.

Які туристичні тренди та напрямки визначатимуть подорожі у 2026 році?

Тренди трендами, та плануючи відпочинок на майбутній сезон, чимало мандрівників часто орієнтуються на нетипові формати та унікальний досвід. Одним із провідних напрямів стає так званий сет-джетинг – паломництво до місць зйомок культових фільмів та серіалів, до прикладу, у Великій Британії, Греції та Хорватії. А проте країни, які будуть у тренді для подорожей, можуть і відрізнятися від очікуваних.

Водночас соціальні мережі активно диктують моду на нові географічні відкриття. Користувачі дедалі частіше шукають альтернативні маршрути й замість переповнених мегаполісів обирають затишні європейські містечка чи екстремальні одноденні поїздки. Проте тут важливо не піддаватися сумнівним віянням – бо існують певні небезпечні туристичні тренди, які можуть зіпсувати відпустку.