Анталія вважається одним з найпопулярніших турецьких курортів. Однак вже незабаром місто завершить туристичний сезон.

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Коли планують завершити туристичний сезон в Анталії

Цьогоріч в рамках пандемічних заходів та обмежень туристичний сезон в Анталії розпочався після 22 червня.

Сектор туризму в місті має намір закрити сезон 10 листопада.

Туристичний сезон у нашому регіоні завершиться через місяць – 10 – 15 листопада,

– заявив Хусейн Айдоган, президент Анталійської асоціації інвесторів туризму (TİSOYAB).

За його словами, у Манавгаті працює 120 тисяч людей з кількістю ліжкомісць 300 тисяч.

За винятком готелів, які приймають німецьких туристів взимку, 80% готелів у цьому регіоні будуть закриті впродовж 5 – 6 місяців до туристичного сезону 2022 року.

Деякі готелі все ж працюють взимку, хоч й зазнають збитків. Вони роблять це задля того, щоб не залишати туристичних працівників безробітними та зберегти кваліфікований персонал у цьому секторі.

Зверніть увагу! Туреччина продовжила COVID-обмеження для іноземних туристів.

Куди найчастіше літали українці у вересні

За даними аеропорту "Бориспіль", найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів залишаються відкриті для українців Туреччина та Єгипет. До трійки найпопулярніших потрапила також Німеччина.

Зауважується, що до цих країн літали 47% усіх пасажирів аеропорту "Бориспіль".