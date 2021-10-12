Анталия считается одним из самых популярных турецких курортов. Однако уже вскоре город завершит туристический сезон.

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Когда планируют завершить туристический сезон в Анталии

В этом году в рамках пандемических мер и ограничений туристический сезон в Анталии начался после 22 июня.

Сектор туризма в городе намерен закрыть сезон 10 ноября.

Туристический сезон в нашем регионе завершится через месяц – 10 – 15 ноября,

– заявил Хусейн Айдоган, президент Анталийской ассоциации инвесторов туризма (TİSOYAB).

По его словам, в Манавгате работает 120 тысяч людей с количеством коек 300 тысяч.

За исключением гостиниц, принимающих немецких туристов зимой, 80% отелей в этом регионе будут закрыты в течение 5 – 6 месяцев к туристическому сезону 2022 года.

Некоторые отели все же работают зимой, хоть и несут убытки. Они делают это для того, чтобы не оставлять туристических работников безработными и сохранить квалифицированный персонал в этом секторе.

Обратите внимание! Турция продолжила COVID-ограничения для иностранных туристов.

Куда чаще всего летали украинцы в сентябре

По данным аэропорта "Борисполь", наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров остаются открыты для украинцев Турция и Египет. В тройку самых популярных попала также Германия.

Отмечается, что в эти страны летали 47% всех пассажиров аэропорта "Борисполь".

10 самых популярных направлений