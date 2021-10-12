Анталия считается одним из самых популярных турецких курортов. Однако уже вскоре город завершит туристический сезон.
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Когда планируют завершить туристический сезон в Анталии
В этом году в рамках пандемических мер и ограничений туристический сезон в Анталии начался после 22 июня.
Сектор туризма в городе намерен закрыть сезон 10 ноября.
Туристический сезон в нашем регионе завершится через месяц – 10 – 15 ноября,
– заявил Хусейн Айдоган, президент Анталийской ассоциации инвесторов туризма (TİSOYAB).
По его словам, в Манавгате работает 120 тысяч людей с количеством коек 300 тысяч.
За исключением гостиниц, принимающих немецких туристов зимой, 80% отелей в этом регионе будут закрыты в течение 5 – 6 месяцев к туристическому сезону 2022 года.
Некоторые отели все же работают зимой, хоть и несут убытки. Они делают это для того, чтобы не оставлять туристических работников безработными и сохранить квалифицированный персонал в этом секторе.
Куда чаще всего летали украинцы в сентябре
По данным аэропорта "Борисполь", наиболее популярными международными направлениями среди пассажиров остаются открыты для украинцев Турция и Египет. В тройку самых популярных попала также Германия.
Отмечается, что в эти страны летали 47% всех пассажиров аэропорта "Борисполь".
10 самых популярных направлений
- Анталия;
- Шарм-эль-Шейх;
- Стамбул;
- Хургада;
- Тель-Авив;
- Даламан;
- Бодрум;
- Амстердам,
- Тиват;
- Ираклион.