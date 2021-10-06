Об этом говорится в специальном сообщении для экипажей самолетов NOTAM A5457/21. Каждая авиакомпания обязана придерживаться этих указаний.
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Турция продлила текущие правила въезда
Перед вылетом в Турцию у пассажира будут проверят наличие сертификата о полной вакцинацию от COVID-19 или отрицательный результат теста методом ПЦР или на антиген.
Также курортная страна принимает справку, подтверждающую выздоровления от COVID-19.
В том случае, если не показать перечисленные документы перед вылетом, персонал у выхода на посадку имеет право не пустить пассажира в самолет.
Условия въезда в Турцию
Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:
- COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;
- Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;
- отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;
- экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.
Дети до 12 лет освобождаются от этих обязательств.
Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.