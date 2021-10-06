Об этом говорится в специальном сообщении для экипажей самолетов NOTAM A5457/21. Каждая авиакомпания обязана придерживаться этих указаний.

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Турция продлила текущие правила въезда

Перед вылетом в Турцию у пассажира будут проверят наличие сертификата о полной вакцинацию от COVID-19 или отрицательный результат теста методом ПЦР или на антиген.

Также курортная страна принимает справку, подтверждающую выздоровления от COVID-19.

В том случае, если не показать перечисленные документы перед вылетом, персонал у выхода на посадку имеет право не пустить пассажира в самолет.

Условия въезда в Турцию

Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

  • COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;
  • Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;
  • отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;
  • экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Дети до 12 лет освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.