Об этом говорится в специальном сообщении для экипажей самолетов NOTAM A5457/21. Каждая авиакомпания обязана придерживаться этих указаний.

Интересно Отдых в Турции: какова средняя стоимость пакетного тура для украинских туристов

Турция продлила текущие правила въезда

Перед вылетом в Турцию у пассажира будут проверят наличие сертификата о полной вакцинацию от COVID-19 или отрицательный результат теста методом ПЦР или на антиген.

Также курортная страна принимает справку, подтверждающую выздоровления от COVID-19.

В том случае, если не показать перечисленные документы перед вылетом, персонал у выхода на посадку имеет право не пустить пассажира в самолет.

Условия въезда в Турцию

Туристу, в частности украинскому, для пересечения турецкой границы необходимо иметь один из указанных документов:

COVID-сертификат, при условии, что 2 доза введена не ранее, чем за 14 дней до вылета;

Справка о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев;

отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделан не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделан не позже чем за 48 часов до приезда.

Дети до 12 лет освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, для въезда в Турцию является обязательным заполненная электронная форма на сайте Министерства здравоохранения Турции за 72 часа до прибытия в страну. Ее надо распечатать или иметь в телефоне, поскольку без нее невозможно сгенерировать специальный HES-код.

По данным Worldometer, по состоянию на 6 октября 2021 года в Турции обнаружено 7 296 879 случаев заражения коронавирусом, из них 65 137 летальных.