Про це мовиться в спеціальному повідомленні для екіпажів літаків NOTAM A5457/21. Кожна авіакомпанія зобов'язана дотримуватися цих вказівок.

Цікаво Відпочинок в Туреччині: яка середня вартість пакетного туру для українських туристів

Туреччина продовжила поточні правила в'їзду

Перед вильотом до Туреччини у пасажира перевірять наявність сертифіката про повну вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тесту методом ПЛР чи на антиген.

Також курортна країна приймає довідку, що підтверджує одужання від COVID-19.

В тому випадку, якщо не показати перераховані документи перед вильотом, персонал біля виходу на посадку має право не пустити пасажира в літак.

Умови в'їзду до Туреччини

Туристу, зокрема українському, для перетину турецького кордону необхідно мати один із зазначених документів:

COVID-сертифікат, за умови, що 2 доза введена не раніше, ніж за 14 днів до вильоту;

довідка про перенесену хворобу протягом останніх 6 місяців;

негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Діти до 12 років звільняються від цих зобов'язань.

Крім того, для в'їзду в Туреччину є обов'язковим заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини за 72 години до прибуття до країни. Її треба видрукувати або мати в телефоні, оскільки без неї неможливо згенерувати спеціальний HES-код.