Та все ж є країни, які користуються популярністю найбільше серед українських туристів. Про це свідчать дані аеропорту "Бориспіль".
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Куди найчастіше літали українці у вересні
За даними аеропорту "Бориспіль", у вересні 2021 року там обслужили 1 160 685 пасажирів, з них 753 544 – це пасажири регулярних рейсів, 407 141 – нерегулярних.
Водночас загальний туристичний потік за 9 місяців виріс на 72% в порівнянні з 2020 роком.
Найбільш популярними міжнародними напрямками серед пасажирів КВР залишаються відкриті для українців Туреччина та Єгипет. До трійки найпопулярніших потрапила також Німеччина,
– йдеться у повідомленні.
Зауважується, що до цих країн літали 47% усіх пасажирів аеропорту "Бориспіль".
10 найпопулярніших напрямків
- Анталія;
- Шарм-ель-Шейх;
- Стамбул;
- Хургада;
- Тель-Авів;
- Даламан;
- Бодрум;
- Амстердам;
- Тиват;
- Іракліон.
Якими країнами найбільше цікавляться українці
Міністерство закордонних справ України торік створило онлайн-мапу, де можна слідкувати за умовами перетину кордонів.
З моменту запуску нею скористалося вже 10 мільйонів разів. З цієї нагоди у МЗС назвали 10 найпопулярніших країн, умовами в'їзду до яких українці найбільше цікавляться.
Країни, які найчастіше переглядають на карті:
- Польща;
- Італія;
- Іспанія;
- Туреччина;
- Греція;
- Німеччина;
- Чехія;
- Франція;
- Португалія;
- Кіпр.