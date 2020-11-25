Ісландія відкриє кордони, але в'їхати в країну зможуть тільки заможні іноземці, готові працювати віддалено. При цьому їх зарплата повинна становити один мільйон ісландських крон у місяць.

Travel24 з'ясував умови, які висунула Ісландія.

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7360 доларів або близько 88 тисяч доларів на рік. Вони зможуть брати в оренду квартири, відвідувати ресторани й подорожувати, щоб досліджувати країну. Влада країни внесла зміни в програму видачі віз. Як повідомляє Bloomberg , в Ісландії тепер можна перебувати протягом шести місяців без перерви туристам, які заробляють на місяцьабо близько. Вони зможуть брати в оренду квартири, відвідувати ресторани й подорожувати, щоб досліджувати країну.

Так, іноземцям треба буде підтвердити наявність трудових відносин з компанією або статус самозайнятої, а також відповідати вимогам до доходу і медичної страховки.

Я думаю, що ідея полягає в тому, щоб залучити високооплачуваних професіоналів із Кремнієвої долини або Сан-Франциско, щоб вони витрачали свої гроші тут, а не там, – розповіла екс-член парламенту країни Аста Гудрун Хельгадоуттір.

Таким чином ісландська влада сподівається залучити в країну гроші без приїзду великої кількості людей.

Нагадаємо, що раніше, ПАР відкрила кордони. Туристів будуть впускати в країну за наявності негативного тесту на коронавірус і дотримання протоколів безпеки.

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