Въезд только богатым: Исландия решила открыть границы при одном условии
Ісландія відкриє кордони, але в'їхати в країну зможуть тільки заможні іноземці, готові працювати віддалено. При цьому їх зарплата повинна становити один мільйон ісландських крон у місяць.
Travel24 выяснил условия, которые выдвинула Исландия.
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Власти страны внесли изменения в программу выдачи виз. Как сообщает Bloomberg, в Исландии теперь можно находиться в течение шести месяцев без перерыва туристам, которые зарабатывают в месяц 7360 долларов или около 88 тысяч долларов в год. Они смогут брать в аренду квартиры, посещать рестораны и путешествовать, чтобы исследовать страну.
Так, иностранцам надо будет подтвердить наличие трудовых отношений с компанией или статус самозанятого, а также отвечать требованиям к доходу и медицинской страховки.
Я думаю, что идея заключается в том, чтобы привлечь высокооплачиваемых профессионалов из Кремниевой долины или Сан-Франциско, чтобы они тратили свои деньги здесь, а не там, – рассказала экс-член парламента страны Аста Гудрун Хельгадоуттир.
Таким образом исландские власти надеются привлечь в страну деньги без приезда большого количества людей.
Напомним, что ранее, ЮАР открыла границы. Туристов будут впускать в страну при наличии отрицательного теста на коронавирус и соблюдения протоколов безопасности.
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